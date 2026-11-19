З 14 грудня в Україні має почати діяти обмеження на участь в азартних іграх для військовослужбовців. Наразі, попри ухвалене урядом рішення, механізм фактично не працює.

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Про це на засіданні парламентської Тимчасової слідчої комісії (ТСК) 19 листопада заявив тимчасовий виконувач обов’язків керівника державного агентства PlayCity Олексій Томашук. Відеозапис його заяви опублікував народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

Що заборонять військовим

Обмеження для військовослужбовців передбачено постановою Кабінету міністрів № 804, ухваленою 17 червня 2026 року. Воно включає заборону, яка діятиме протягом воєнного стану і поширюватиметься на:

відвідування гральних закладів;

участь в азартних іграх.

Механізм обмеження

Обмеження буде реалізоване через обмін інформацією між реєстрами військовослужбовців та осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, що здійснюватиметься через систему "Трембіта".

військовослужбовців та осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, що здійснюватиметься через систему "Трембіта". Система автоматично перевірятиме дані гравця під час реєстрації або авторизації в онлайн-казино .

під час реєстрації або авторизації в онлайн-казино . Якщо підтвердиться, що він проходить військову службу, оператор має заблокувати йому доступ до азартних ігор.

Казино при цьому не отримуватимуть інформації про військовий статус людини – їм передаватимуть лише результат перевірки про наявність обмеження.

Рішення про обмеження доступу стає обов’язковим для виконання гемблінг-операторами протягом однієї доби з моменту виявлення нелегального ресурсу.

Водночас проблема обмеження доступу військових до азартних ігор обговорювалася на тлі звіту ТСК про ситуацію на гральному ринку. Зокрема, депутати заявили, що нелегальні казино продовжують приймати платежі через банківські "банки", "конверти" та P2P-перекази на картки підставних осіб, маскуючи їх під благодійні збори.

Також OBOZ.UA повідомляв, що українці, які вирішили на певний час відмовитися від азартних ігор, можуть встановити самообмеження без публічного розголосу. Дані про внесення до Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх, не відкриті: роботодавці, знайомі, родичі та інші сторонні люди не можуть перевірити, чи є там конкретне ім’я.