У звичайній закусочній виграли вже $8,5 млн: покупці постійно стають "лотерейними мільйонерами"

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Дональд ТрампРозвіддані, Starlink і російський дизель: чим Трамп намагається зламати Україну, щоб примусити до поступок. Інтерв’ю з Безсмертним"Я майстер укладання угод": Трамп назвав Байдена винним у війні в Україні і пояснив, чому не називає Путіна диктатором. Відео"Я майстер укладання угод": Трамп назвав Байдена винним у війні в Україні і пояснив, чому не називає Путіна диктатором. Відео"Лікарі боролися за її життя": чоловік Ірини Федишин уперше розповів, що сталося зі співачкою та їхньою донечкою, яка померла"Лікарі боролися за її життя": чоловік Ірини Федишин уперше розповів, що сталося зі співачкою та їхньою донечкою, яка померлаМама зомліла, а труну провели оплесками: як у Києві попрощалися з Олександром "Венею" Венедчуком під звуки вибухів. Фото, відеоМама зомліла, а труну провели оплесками: як у Києві попрощалися з Олександром "Венею" Венедчуком під звуки вибухів. Фото, відеоДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюІлюстрація - посилка TemuВ Україні ухвалили новий податок на посилки з Temu та AliExpress: які покупки подорожчають і колиУ центрі Києва російський дрон впав біля житлових будинків: кількість постраждалих збільшилась до шести. Фото та відеоУ центрі Києва російський дрон впав біля житлових будинків: кількість постраждалих збільшилась до шести. Фото та відеоВ Україні можуть переписати вартість продуктів через атаки РФ. ІлюстраціяУкраїнцям порадили готуватися до нового стрибка цін: які товари подорожчають найбільшеВіддав життя за кожного з нас: на фронті загинув військовий з Київщини Богдан Онищук. ФотоВіддав життя за кожного з нас: на фронті загинув військовий з Київщини Богдан Онищук. ФотоУ мережі повідомляють про збій у роботі Резерв+: що робити, якщо зупинить ТЦКУ мережі повідомляють про збій у роботі Резерв+: що робити, якщо зупинить ТЦК

У звичайній закусочній виграли вже $8,5 млн: покупці постійно стають "лотерейними мільйонерами"

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 42
Ілюстраційне фото - лотерейні квитки
Чоловік тримає лотерейні білети. Ілюстраційне фото. Джерело: Unsplash

Американець виграв $500 тисяч у скретч-лотерею, придбавши квиток у закусочній "Old South Diner", де за останні кілька років уже продали кілька квитків із мільйонними призами загальною номінальною сумою 8 млн доларів. Переможець обрав одноразову виплату в розмірі $355 тисяч до сплати податків і планує заощадити та інвестувати гроші, а заклад отримає бонус у $ 5 тисяч за продаж виграшного квитка.

Про це пише Boston.com із посиланням на лотерею штату Массачусетс. І хоча подібні виграші трапляються в різних частинах Сполучених Штатів, історія цієї закусочної вирізняється кількістю великих призів, отриманих покупцями її лотерейних квитків.

Чоловік, який проживає на острові Нантакет у штаті Массачусетс, став переможцем миттєвої лотереї. Виграшний квиток він придбав у закусочній "Old South Diner", яка, окрім обслуговування відвідувачів, також продає лотерейні білети.

Скретч-картки відрізняються від традиційних лотерей тим, що покупцеві не потрібно чекати окремого розіграшу. Результат можна перевірити після стирання спеціального захисного покриття. Саме такий квиток приніс чоловікові головний приз у розмірі $ 500 тисяч.

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 669
Українок судитимуть за азартні ігри: в яких містах діяли нелегальні казино
icon 669
Українок судитимуть за азартні ігри: в яких містах діяли нелегальні казино
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 150
Продали тисячі білетів по 1 євро: як розіграш Tesla від блогера закінчився штрафом
icon 150
Продали тисячі білетів по 1 євро: як розіграш Tesla від блогера закінчився штрафом
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 210
Жінка приховала від родини справжній виграш у лотерею: скільки отримала та на що витратить
icon 210
Жінка приховала від родини справжній виграш у лотерею: скільки отримала та на що витратить

Після підтвердження перемоги Діпак Тхапа обрав одноразову грошову виплату замість отримання призу за іншою передбаченою правилами схемою. У результаті її розмір становив $355 тисяч до сплати податків. Різниця виникла через обраний варіант отримання виграшу, а не через податкові відрахування, які застосовуються окремо.

На відміну від деяких лотерейних переможців, які після отримання великого призу одразу планують купувати автомобілі, нерухомість або вирушати в дорогі подорожі, Діпак Тхапа обрав інший підхід. За інформацією лотереї Массачусетсу, чоловік збирається заощадити та інвестувати отримані кошти.

Найцікавішою частиною історії стала сама закусочна "Old South Diner". Виявилося, що квиток Діпака Тхапи далеко не перший, який приніс покупцеві великий грошовий приз. Лише у березні 2026 року в цьому закладі продали одразу два квитки з виграшами по $ 2 мільйони.

А вже у жовтні до цієї суми додався ще один великий приз – $ 500 тисяч. З огляду на таку послідовність подій заклад привернув увагу місцевих медіа. Проте історія великих лотерейних виграшів у Old South Diner розпочалася ще раніше.

У 2024 році в закусочній Old South Diner також продали щонайменше три квитки, які принесли покупцям призи від одного до двох мільйонів доларів. Причому великі виграші траплялися протягом різних місяців року.

У березні 2024 року відвідувач придбав у закладі скретч-картку гри, цей квиток приніс власникові 1 мільйон доларів. У червні того самого року ще один покупець став переможцем миттєвої лотереї Lifetime Millions. Розмір його призу становив уже $ 2 мільйони.

А в серпні 2024 року закусочна знову опинилася серед місць продажу великих виграшних квитків. Цього разу йшлося про гру $10,000,000 Bonanza, учасник якої отримав приз у розмірі $ 1 мільйон. Разом із двома виграшами по 2 мільйони доларів у березні 2026 року та останнім призом Діпака Тхапи загальна номінальна сума цих шести відомих виграшів становить $ 8,5 мільйонів.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, гравець зі Львова придбав онлайн білет в лотерею за 240 грн та виграв загалом 343 458 грн, відгадавши п'ять із шести номерів та додатково отримавши 250 тис. грн у межах супер-розіграшу. Зазначається, що це вже другий випадок, коли чоловікові вдалося відгадати п'ять номерів, а після нинішньої перемоги він планує продовжити грати та спробувати зірвати джекпот.

Схожі теми
азартні ігрибукмекериСША
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись