У звичайній закусочній виграли вже $8,5 млн: покупці постійно стають "лотерейними мільйонерами"

Американець виграв $500 тисяч у скретч-лотерею, придбавши квиток у закусочній "Old South Diner", де за останні кілька років уже продали кілька квитків із мільйонними призами загальною номінальною сумою 8 млн доларів. Переможець обрав одноразову виплату в розмірі $355 тисяч до сплати податків і планує заощадити та інвестувати гроші, а заклад отримає бонус у $ 5 тисяч за продаж виграшного квитка.

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Про це пише Boston.com із посиланням на лотерею штату Массачусетс. І хоча подібні виграші трапляються в різних частинах Сполучених Штатів, історія цієї закусочної вирізняється кількістю великих призів, отриманих покупцями її лотерейних квитків.

Чоловік, який проживає на острові Нантакет у штаті Массачусетс, став переможцем миттєвої лотереї. Виграшний квиток він придбав у закусочній "Old South Diner", яка, окрім обслуговування відвідувачів, також продає лотерейні білети.

Скретч-картки відрізняються від традиційних лотерей тим, що покупцеві не потрібно чекати окремого розіграшу. Результат можна перевірити після стирання спеціального захисного покриття. Саме такий квиток приніс чоловікові головний приз у розмірі $ 500 тисяч.

Після підтвердження перемоги Діпак Тхапа обрав одноразову грошову виплату замість отримання призу за іншою передбаченою правилами схемою. У результаті її розмір становив $355 тисяч до сплати податків. Різниця виникла через обраний варіант отримання виграшу, а не через податкові відрахування, які застосовуються окремо.

На відміну від деяких лотерейних переможців, які після отримання великого призу одразу планують купувати автомобілі, нерухомість або вирушати в дорогі подорожі, Діпак Тхапа обрав інший підхід. За інформацією лотереї Массачусетсу, чоловік збирається заощадити та інвестувати отримані кошти.

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Найцікавішою частиною історії стала сама закусочна "Old South Diner". Виявилося, що квиток Діпака Тхапи далеко не перший, який приніс покупцеві великий грошовий приз. Лише у березні 2026 року в цьому закладі продали одразу два квитки з виграшами по $ 2 мільйони.

А вже у жовтні до цієї суми додався ще один великий приз – $ 500 тисяч. З огляду на таку послідовність подій заклад привернув увагу місцевих медіа. Проте історія великих лотерейних виграшів у Old South Diner розпочалася ще раніше.

У 2024 році в закусочній Old South Diner також продали щонайменше три квитки, які принесли покупцям призи від одного до двох мільйонів доларів. Причому великі виграші траплялися протягом різних місяців року.

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У березні 2024 року відвідувач придбав у закладі скретч-картку гри, цей квиток приніс власникові 1 мільйон доларів. У червні того самого року ще один покупець став переможцем миттєвої лотереї Lifetime Millions. Розмір його призу становив уже $ 2 мільйони.

А в серпні 2024 року закусочна знову опинилася серед місць продажу великих виграшних квитків. Цього разу йшлося про гру $10,000,000 Bonanza, учасник якої отримав приз у розмірі $ 1 мільйон. Разом із двома виграшами по 2 мільйони доларів у березні 2026 року та останнім призом Діпака Тхапи загальна номінальна сума цих шести відомих виграшів становить $ 8,5 мільйонів.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, гравець зі Львова придбав онлайн білет в лотерею за 240 грн та виграв загалом 343 458 грн, відгадавши п'ять із шести номерів та додатково отримавши 250 тис. грн у межах супер-розіграшу. Зазначається, що це вже другий випадок, коли чоловікові вдалося відгадати п'ять номерів, а після нинішньої перемоги він планує продовжити грати та спробувати зірвати джекпот.