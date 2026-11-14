Україна – аутсайдер? Дано прогноз на матч проти Північної Ірландії

На думку букмекерів, футбольна збірна України є аутсайдером у матчі проти збірної Північної Ірландії. На перемогу нашої команди в матчі 5-го туру Ліги націй діє коефіцієнт 3.18, тоді як для суперників він становить 2.68.

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На нічию, розповіли у vbet, діє коефіцієнт 3.01. Тобто, вважають фахівці, мирний результат імовірніший, ніж перемога України.

Водночас найімовірнішим рахунком вважається 1:1 – на нього діє коефіцієнт 4.33. А крім того:

1:0 (перемога Північної Ірландії) – 5.55;

0:1 (перемога України) – 6.00;

0:0 – 7.10.

Найменш імовірними букмекерам видаються рахунки 4:4 і 5:5. Для них діє коефіцієнт 251.00.

Матч відбудеться 14 листопада на полі Північної Ірландії. Початок – 21:45.

Після перших 4-х турів у групі B2 Україна посідає 3 місце. У нашої збірної:

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4 очки;

1 перемога;

1 нічия;

2 поразки;

2 забиті голи;

5 пропущених.

Північна Ірландія посідає 1 місце. У неї:

8 очок;

2 перемоги;

2 нічиї;

0 поразок;

4 забиті голи;

0 пропущених.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас букмекери не вважають збірну України з футболу фавориткою на перемогу в Групі В2 Ліги націй. Ба більше, нашій команді "відводять" боротьбу за збереження місця у другому за силою дивізіоні ліги.

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