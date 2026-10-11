Чоловік виграв майже 400 тис. грн у лотерею: як обрав щасливі номери та на що витратить гроші

Гравець зі Львова придбав онлайн білет в лотерею за 240 грн та виграв загалом 343 458 грн, відгадавши п'ять із шести номерів та додатково отримавши 250 тис. грн у межах супер-розіграшу. Зазначається, що це вже другий випадок, коли чоловікові вдалося відгадати п'ять номерів, а після нинішньої перемоги він планує продовжити грати та спробувати зірвати джекпот.

Відео дня

Про це пише Українська національна лотерея (УНЛ). Цікаво, що для львів'янина це далеко не перший досвід гри і навіть не перший випадок, коли йому вдалося відгадати п'ять номерів.

Чоловік грає практично від самого запуску лотереї, хоча протягом багатьох років робив це з різною регулярністю. Сам він називає лотерею своїм хобі та не вважає перемогу просто результатом везіння. На його думку, це насамперед питання ймовірності.

Купив білет за 240 грн – виграв понад 343 тисячі

Виграшний білет львів'янин придбав онлайн 6 вересня о 10:14. Його вартість становила 240 грн. У білеті було одразу шість комбінацій:

19, 22, 29, 30, 32, 37;

02, 13, 17, 24, 36, 47;

06, 28, 30, 34, 41, 50;

06, 15, 23, 32, 39, 40;

01, 02, 08, 25, 30, 49;

12, 17, 20, 40, 44, 52.

Під час тиражу №2653 випала комбінація 06, 28, 34, 40, 41, 50. Практично повністю до неї наблизився третій рядок у білеті львів'янина. У ньому збіглися одразу п'ять номерів – 06, 28, 34, 41 та 50. Для повного збігу не вистачило лише одного числа, замість 40 у комбінації гравця було 30.

Крім того, ще два числа збіглися у четвертій комбінації. У результаті білет за 240 грн приніс чоловікові загалом 343 458 грн. Переможець отримав не один, а одразу кілька призів.

РЕКЛАМА

Найбільшу частину суми – 250 тис. грн – становив додатковий приз Осіннього Суперрозіграшу. Ще 93 403 грн чоловік отримав безпосередньо за п'ять правильно відгаданих номерів. Додаткові 55 грн принесли два збіги в іншій комбінації. Таким чином, загальна сума виграшу становила 343 458 грн, приз чоловік уже отримав.

Переможець розповів, що знайомий із лотереєю вже дуже давно – фактично від початку існування. Однак, регулярним гравцем був не завжди. За його словами, траплялися періоди, коли він купував білети лише час від часу – за принципом "згадав – зіграв". Останнім часом робить це значно частіше та намагається не пропускати розіграші.

Головні історії дня

"Це моє хобі. Обрав його колись так і продовжую. Ти ж коли збираєш марки, раптом не починаєш збирати газети", – пояснив львів'янин. Особливо цікавою виявилася система, за якою гравець заповнює свої білети. Єдиної математичної формули чи набору виключно "щасливих" чисел він не використовує.

Натомість чоловік комбінує одразу кілька способів. У нього є одна постійна комбінація, яку він використовує протягом тривалого часу. Решту чисел може обирати інтуїтивно, за статистикою попередніх тиражів або залишати вибір автоматичній системі.

РЕКЛАМА

"У мене є комбінація, яку я обираю постійно. Інші номери обираю або інтуїтивно, або інколи дивлюся статистику. Буває, що обираю автоматичні номери. Я комбіную ці підходи", – розповів переможець. Навіть статистику він не використовує за якимось одним правилом. Наприклад, чоловік не намагається обирати виключно ті числа, які випадали найчастіше, або, навпаки, давно не з'являлися.

За словами львів'янина, під час заповнення білета він може поєднувати статистику та звичайну інтуїцію. Одне число обирає, проаналізувавши попередні результати, інше – просто тому, що воно йому подобається. Іноді рішення взагалі залежить від того, як виглядає заповнена комбінація.

РЕКЛАМА

Якщо гравець бачить, що з певного рядка ще не вибрав жодного числа, може додати номер саме звідти. Саме такий змішаний підхід зрештою і приніс йому нинішній великий приз. При цьому постійна комбінація, яку львів'янин використовує протягом тривалого часу, цього разу переможною не стала.

Нинішні 343 тис. грн – не перший помітний виграш чоловіка. Раніше йому вже вдавалося відгадати п'ять номерів. Скільки саме років тому це сталося, львів'янин уже точно не пам'ятає, але тоді спрацювала саме його постійна комбінація. "Хотілося б, звичайно, максимальний приз виграти, але, на жаль, поки це "не вчора". Можливо, завтра", – пожартував переможець.

РЕКЛАМА

Сам львів'янин не схильний пояснювати свої результати тим, що йому просто щастить. На запитання, чи вважає він себе везучим у лотереях, чоловік відповів, що дивиться на гру інакше. "Думаю, що лотерея – це не питання "щастить чи ні", це більше про ймовірність. Є певний відсоток ймовірності виграти чи не виграти певну суму", – зазначив він.

Водночас жодної гарантованої стратегії, яка могла б забезпечити перемогу, не існує. Результати лотереї є випадковими, а аналіз попередніх тиражів чи використання постійних чисел не гарантують повторення результату в майбутньому.

РЕКЛАМА

Виграшний білет чоловік придбав через застосунок, тому там само згодом вирішив перевірити результат. Спочатку нічого особливого не очікував. Однак після натискання кнопки перевірки екран змінився – система повідомила про виграш та запропонувала зв'язатися з гарячою лінією.

"Через певний час зайшов перевірити результат, натиснув "перевірити", і мій екран засвітився. Було написано, що я виграв, і запропоновано зателефонувати на гарячу лінію", – розповів львів'янин. Так він і дізнався, що черговий білет виявився одним із найбільш вдалих за весь його досвід гри.

РЕКЛАМА

Конкретно розповідати, на що підуть усі отримані гроші, львів'янин не став. Він лише підтвердив, що плани на гроші має. А от одну майбутню покупку назвав без вагань – ще один білет.

На запитання, чи збирається він продовжувати грати заради джекпоту, чоловік відповів ствердно. "А для чого купувати той білет, якщо не сподіватися виграти джекпот?" – сказав переможець.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, канадський сантехнік із приблизно 40-річним стажем виграв у лотереї 25 млн доларів, хоча під час першої перевірки квитка подумав, що отримав лише 25 тис., а коли справжня сума надійшла на рахунок, не стримав сліз. На виграні гроші чоловік хоче купити будинок біля озера та класичний хот-род, подорожувати з коханою, а також допомогти доньці й онуці, яких тепер планує "балувати".