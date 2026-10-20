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Українці переоцінюють масштаби азартних ігор: що показало опитування

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
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Азартні ігри онлайн. Ілюстрація
Азартні ігри онлайн. Ілюстрація. Джерело: Daily Tribune/Shutterstock

Українці переоцінюють поширеність азартних ігор. 75% опитаних вважають, що значна частина українців має проблеми з азартними іграми. Однак за останні 12 місяців грали лише 5% респондентів, а за останній місяць – 2%. Лише 6% думають, що в азартні ігри залучена незначна кількість людей.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке на ініціативу Мінцифри провели ГС "Центр відповідальної гри" та Український центр вивчення громадської думки "Соціоінформ".

Розбіжність між уявленнями та реальністю помітна й у ставленні до окремих груп. Наприклад:

  • 59% опитаних вважають, що грають молоді люди віком 18-25 років, але у своєму оточенні таких бачать лише 21%;
  • подібна різниця є щодо людей із низьким доходом – 32% проти 6%;
  • фінансово вразливих груп – 26% проти 12%;
  • чоловіків – 24% проти 14%.
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Автори дослідження пов’язують цю розбіжність не з особистим досвідом людей, а з постійною присутністю азартних ігор в інформаційному полі: рекламою, розмовами та історіями про резонансні випадки залежності. 39% опитаних розповіли, що протягом життя зустрічали друзів чи колег із залежністю. Проблеми в найближчому колі – у родині чи власному досвіді – помітили близько 9%.

Переважно респонденти ставляться до азартних ігор негативно: так відповіли 76%, позитивно – лише 3%. Легалізацію підтримують 24%, не підтримують – 70%.

Грає меншість, однак 16% опитаних зазнавали негативного впливу азартних ігор – власних або інших людей. Найчастіше йшлося про фінансові проблеми, борги та втрату грошей (56%).

Дослідження проводили з квітня до липня 2026 року. У межах опитування населення дослідники провели особисті інтерв’ю з 2400 респондентами віком від 18 років. Похибка становить ±2%. Дослідження підтримала Асоціація українських операторів грального бізнесу.

Як повідомляв OBOZ.UA, а Україні оновили критерії ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму в сфері азартних ігор. Вони включають визначення підозрілих дій гравців і операцій з ігровими балансами, які вимагатимуть додаткової перевірки з боку онлайн-казино та букмекерських платформ.

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