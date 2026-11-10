В Голівуді заборонили ставки на Polymarket: яка причина

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Відключення світла в Одесі. Ілюстративне фотоЕнергетики оголосили новий графік відключень світла: який режим запровадять 11 листопадаУкраїнці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператораУкраїнці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператора: на який найчастіше переходятьЗ українців почали списувати по 150 грнЗ українців почали списувати по 150 грн: клієнтам якого якого банку варто перевірити рахункиУкраїнці переплачують за світлоУкраїнці переплачують за світло: чому лічильник "крутиться", хоча техніка вимкненаНа київському ярмарку знайшли прострочену молочку. Ілюстративне фото.Українців "травлять" простроченою молочкою і підробленою олією: де продають фальсифікатНа окупованій Херсонщині ліквідували ексдепутата-колаборанта Плугатарьова: усі подробиціНа окупованій Херсонщині ліквідували ексдепутата-колаборанта Плугатарьова: усі подробиціПол Маккартні став мільярдером і увійшов до трійки найбагатших музикантів світу: хто його випереджаєПол Маккартні став мільярдером і увійшов до трійки найбагатших музикантів світу: хто його випереджає"Ці тижні є вирішальними для України": Каллас закликала не піддаватися на російські наративи про занепокоєння щодо безпеки"Ці тижні є вирішальними для України": Каллас закликала не піддаватися на російські наративи про занепокоєння щодо безпекиЖінка штовхає візок у супермаркетіЦіни в Україні стрімко зростають: що відбулося з вартістю ключових продуктів харчуванняРосія вдарила по підприємству критичної інфраструктури у Дніпрі: є загиблі та поранені. ФотоРосія вдарила по підприємству критичної інфраструктури у Дніпрі: є загиблі та поранені. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

В Голівуді заборонили ставки на Polymarket: яка причина

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
192
Ілюстрація - знак Голівуду
В Голівуді заборонили робити ставки на Polymarket. Джерело: Unsplash/Venti Views

На тлі стрімкого зростання популярності платформ передбачень (зокрема Kalshi та Polymarket) великі кіновиробничі та медійні компанії США оновили внутрішні корпоративні правила, суворо заборонивши персоналу брати участь у ринках прогнозів щодо кіноіндустрії. Обмеження стосуються ставок на кастинги акторів, дати релізів стрічок та майбутні фінансові результати кінопрокату.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, співробітникам категорично заборонено передавати конфіденційну або службову інформацію третім особам, зокрема друзям та родичам, для подальшого використання для ставок. А щонайменше одна з провідних медіакомпаній вже запустила анонімну гарячу лінію для викриття колег, які порушують ці приписи.

Яка причина заборони

Експерти ринку зазначають, що ставки на розважальний контент створюють критично високі ризики інсайдерської торгівлі. Результати зйомок телешоу, сюжетні повороти або імена затверджених акторів відомі вузькому колу виробничого персоналу задовго до офіційних анонсів.

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
138
Хотів просто пожартувати, а виграв 200 тис. грн: як українець випадково зірвав джекпот
138
Хотів просто пожартувати, а виграв 200 тис. грн: як українець випадково зірвав джекпот
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
1,2 т.
Лотерейний білет за $20 приніс чоловікові цілий статок: що зробить переможець із джекпотом
1,2 т.
Лотерейний білет за $20 приніс чоловікові цілий статок: що зробить переможець із джекпотом
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
3,4 т.
В Україні 7 років судили адміністраторку казино: що вирішив суд
3,4 т.
В Україні 7 років судили адміністраторку казино: що вирішив суд

Водночас роботодавцям практично неможливо самостійно відстежувати порушників, оскільки більшість таких торгів відбувається на блокчейн-платформах.

Що передувало

У розважальній індустрії США вже траплялися гучні скандали, пов'язані з витоками інформації заради ставок:

  • відеоредактор YouTube-блогера MrBeast заробив $5 тис.на ставках, використовуючи конфіденційну інформацію про контент автора – працівника звільнили та оштрафували на $20 тис.;
  • букмекер BetOnline змушений був тимчасово призупинити прийом ставок на роль наступного Джеймса Бонда через аномальний і підозрілий сплеск активності навколо конкретного кандидата.

Наразі діяльність ринків прогнозів у США перебуває під наглядом Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). Відомство офіційно дозволяє проводити торгівлю контрактами на результати великих кінопремій (наприклад, "Оскар"), однак розглядає можливість суттєвого посилення правил для прогнозів на результати реаліті-шоу та акторські кастинги через їхню високу вразливість до витоків інсайду.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, колишній оператор телесуфлера Білого дому Габріель Перес заробив понад $107 тис. на ставках на зміст майбутніх промов Дональда Трампа, адже мав доступ до текстів виступів до їхнього оприлюднення. Суд зобов'язав чоловіка повернути весь отриманий прибуток і додатково сплатити $65 тис. штрафу.

Схожі теми
Голлівудазартні ігриактор
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!