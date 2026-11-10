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В Україні 7 років судили адміністраторку казино: що вирішив суд

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
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Адміністраторку підпільного казино на Полтавщині оштрафували на 170 тис. грн
Адміністраторку підпільного казино на Полтавщині оштрафували на 170 тис. грн. Джерело: БЕБ

В Україні засудили адміністраторку підпільного казино, яка стверджувала, що йшла працювати касиркою і навіть не отримувала зарплату. Жінку визнали винною у незаконній організації або проведенні азартних ігор та оштрафували на 170 тисяч гривень.

Про це йдеться у рішенні Лубенського міськрайонного суду Полтавської області. Це стало проміжним підсумком у 7-річному процесі, оскільки жінка ще може оскаржити вирок.

Що відомо про казино

  • Заклад функціонував у Хоролі з лютого до квітня 2019 року.
  • У приміщенні було встановлено чотири комп’ютери для відвідувачів та окремий комп’ютер адміністратора із завантаженими спеціальними програмами для ігор на симуляторах гральних автоматів.
  • Згідно зі схемою роботи, клієнти передавали готівку касиру, отримували персональний код доступу до гри, робили ставки, а в разі виграшу забирали кошти готівкою.

У квітні 2019 року правоохоронці провели оперативну закупівлю та слідчий експеримент:

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  • підставний відвідувач отримав від поліції 100 гривень, передав їх працівниці закладу та отримав код доступу до комп'ютера;
  • під час гри на симуляторі баланс на екрані збільшився до 200 гривень;
  • після завершення сесії чоловік звернувся до каси, де обвинувачена перевірила чек та видала йому виграш готівкою.

Увесь процес зафіксували за допомогою прихованого відеоспостереження, тож того самого дня правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого вилучили комп'ютерну техніку, мережеве обладнання та 4805 гривень готівки. Проведена експертиза підтвердила наявність програмного забезпечення для азартних ігор.

Що сказала обвинувачена

Під час судового засідання жінка не визнала своєї провини. Вона пояснила, що знайшла вакансію касирки на сайті OLX і прийшла до закладу на стажування, прагнучи заробити гроші на утримання дитини. За її словами, офіційного працевлаштування не було, зарплати вона не отримувала, а приміщення та техніка їй не належали.

Обвинувачена підтвердила фактування прийому грошей та видачі чеків, проте заперечувала організацію азартних ігор і стверджувала, що не знала про нелегальний статус закладу.

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (у редакції, що діяла на момент вчинення правопорушення у 2019 році) та призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 170 тисяч гривень.

Також OBOZ.UA повідомляв, що у Волинській області винесли вирок адміністратору підпільного грального закладу, яке функціонувало у місті Володимир. Чоловіку призначили покарання у вигляді 187 тисяч гривень штрафу і заборонили займатися організацією азартних ігор..

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Українаазартні ігрисудштрафи
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