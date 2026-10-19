В Україні по-новому контролюватимуть азартні ігри: що готують для онлайн-казино

В Україні оновили критерії ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму в сфері азартних ігор. Вони включають визначення підозрілих дій гравців і операцій з ігровими балансами, які вимагатимуть додаткової перевірки з боку онлайн-казино та букмекерських платформ.

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Як повідомляє "Судово-юридична газета", Міністерство фінансів України затвердило нові правила з наказом № 496 від 22 вересня 2026 року. Вони набирають чинності з дня офіційного опублікування наказу.

Ризикові операції з балансом та транзит коштів

Основний блок змін стосується дій з ігровими рахунками, які можуть використовуватися для обходу стандартних порогів фінансового моніторингу:

Дрібні систематичні платежі

Поповнення балансу невеликими сумами, які окремо не підпадають під фінмоніторинг, але в сукупності за короткий час вказують на спробу приховати загальний обсяг коштів.

Треті особи та чужі реквізити

Виведення виграшу на інші картки ніж ті, з яких проводилося поповнення, або зарахування коштів на рахунок гравця третіми особами.

Транзитний баланс

Зарахування грошей на ігровий рахунок без подальшої участі в азартних іграх і їхнє оперативне виведення під виглядом "повернення коштів" або "виграшу".

Мультиакаунти

Використання кількох особистих облікових записів або передача доступу до них (паролів, токенів, кодових СМС) іншим людям.

Узгоджені ставки та маніпуляції результатами

Регулятор також визначив технічні та поведінкові індикатори, які можуть свідчити про змову гравців або маніпуляції спортивними подіями:

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одночасне розміщення великих сум на протилежні результати подій із рівними шансами, а також масовані ставки різних користувачів на однакові фінали в малопопулярних турнірах або кіберспорті.

входи в акаунти з однакових IP-адрес , пристроїв, використання однакових VPN-серверів та прокси.

навмисні систематичні програші для передачі коштів іншому гравцю (зокрема в онлайн-покері), стрімке збільшення розміру ставок або спроби негайно "відігратися".

Як працюватиме перевірка

Наказ Мінфіну не означає, що кожна з перерахованих дій є автоматичним порушенням. Показники (такі як "великий обсяг", "короткий проміжок часу" чи "висока активність") суб'єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють у своїх внутрішніх правилах. Перераховані критерії є лише індикаторами, які зобов'язують операторів грального бізнесу провести детальніший аналіз конкретної ситуації.

Головні історії дня

Як вже повідомляв OBOZ.UA, організаторів азартних ігор та операторів лотерей в Україні зобов'язали терміново привести свої системи інформаційної безпеки у відповідність до нових мінімальних вимог. Причому бізнесам дозволили застосовувати посилені безпекові заходи, але не менші за ухвалені.