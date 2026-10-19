В Україні по-новому контролюватимуть азартні ігри: що готують для онлайн-казино
В Україні оновили критерії ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму в сфері азартних ігор. Вони включають визначення підозрілих дій гравців і операцій з ігровими балансами, які вимагатимуть додаткової перевірки з боку онлайн-казино та букмекерських платформ.
Як повідомляє "Судово-юридична газета", Міністерство фінансів України затвердило нові правила з наказом № 496 від 22 вересня 2026 року. Вони набирають чинності з дня офіційного опублікування наказу.
Ризикові операції з балансом та транзит коштів
Основний блок змін стосується дій з ігровими рахунками, які можуть використовуватися для обходу стандартних порогів фінансового моніторингу:
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Дрібні систематичні платежі
- Треті особи та чужі реквізити
Виведення виграшу на інші картки ніж ті, з яких проводилося поповнення, або зарахування коштів на рахунок гравця третіми особами.
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Транзитний баланс
Зарахування грошей на ігровий рахунок без подальшої участі в азартних іграх і їхнє оперативне виведення під виглядом "повернення коштів" або "виграшу".
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Мультиакаунти
Узгоджені ставки та маніпуляції результатами
Регулятор також визначив технічні та поведінкові індикатори, які можуть свідчити про змову гравців або маніпуляції спортивними подіями:
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одночасне розміщення великих сум на протилежні результати подій із рівними шансами, а також масовані ставки різних користувачів на однакові фінали в малопопулярних турнірах або кіберспорті.
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входи в акаунти з однакових IP-адрес, пристроїв, використання однакових VPN-серверів та прокси.
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навмисні систематичні програші для передачі коштів іншому гравцю (зокрема в онлайн-покері), стрімке збільшення розміру ставок або спроби негайно "відігратися".
Як працюватиме перевірка
Наказ Мінфіну не означає, що кожна з перерахованих дій є автоматичним порушенням. Показники (такі як "великий обсяг", "короткий проміжок часу" чи "висока активність") суб'єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють у своїх внутрішніх правилах. Перераховані критерії є лише індикаторами, які зобов'язують операторів грального бізнесу провести детальніший аналіз конкретної ситуації.
Як вже повідомляв OBOZ.UA, організаторів азартних ігор та операторів лотерей в Україні зобов'язали терміново привести свої системи інформаційної безпеки у відповідність до нових мінімальних вимог. Причому бізнесам дозволили застосовувати посилені безпекові заходи, але не менші за ухвалені.
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