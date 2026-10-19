В Україні по-новому контролюватимуть азартні ігри: що готують для онлайн-казино

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Українцям відключають мобільні номериУкраїнцям відключають мобільні номери: в операторі розповіли, хто залишиться без зв’язкуОщадбанк. Ілюстраційне фотоЗ українців списуватимуть по 150 грн: клієнтам якого банку варто перевірити рахункиУкраїнцям із газовими плитами порадили встановити корисний приладУкраїнцям із газовими плитами порадили встановити корисний прилад: яка цінаВ Україні різко переписали ціни на картоплюВ Україні різко переписали ціни на картоплю: скільки тепер коштує кілограмРосія атакувала Київ балістикою: влучання в медцентр і заклад освіти. Загинула людина, є постраждаліРосія атакувала Київ балістикою: влучання в медцентр і заклад освіти. Загинула людина, є постраждалі"Ми шкодуємо": у МЗС України назвали ймовірну причину інциденту з дроном у Литві"Ми шкодуємо": у МЗС України назвали ймовірну причину інциденту з дроном у Литві"Трамп і Путін повинні дати нам 60 днів": Зеленський про можливі вибори в Україні та свою участь"Трамп і Путін повинні дати нам 60 днів": Зеленський про можливі вибори в Україні та свою участьУдар по "Яндексу" скоротив активність російських ботів щодо Ізраїлю, – НетаньягуУдар по "Яндексу" скоротив активність російських ботів щодо Ізраїлю, – НетаньягуВорог вдарив по 16-ти поверхівці в Харкові, двоє постраждалихВорог вдарив по 16-ти поверхівці в Харкові, двоє постраждалих"Безкарності не буде": що сказав Макрон в екстреному зверненні до французів на тлі масових протестів. Відео"Безкарності не буде": що сказав Макрон в екстреному зверненні до французів на тлі масових протестів. Відео

В Україні по-новому контролюватимуть азартні ігри: що готують для онлайн-казино

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 123
Ілюстративне зображення азартних ігор
Мінфін України затвердив нові правила фінмоніторингу азартних ігор. Джерело: Freepik

В Україні оновили критерії ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму в сфері азартних ігор. Вони включають визначення підозрілих дій гравців і операцій з ігровими балансами, які вимагатимуть додаткової перевірки з боку онлайн-казино та букмекерських платформ.

Як повідомляє "Судово-юридична газета", Міністерство фінансів України затвердило нові правила з наказом № 496 від 22 вересня 2026 року. Вони набирають чинності з дня офіційного опублікування наказу.

Ризикові операції з балансом та транзит коштів

Основний блок змін стосується дій з ігровими рахунками, які можуть використовуватися для обходу стандартних порогів фінансового моніторингу:

  • Дрібні систематичні платежі
Поповнення балансу невеликими сумами, які окремо не підпадають під фінмоніторинг, але в сукупності за короткий час вказують на спробу приховати загальний обсяг коштів.
Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 216
Не послухала чоловіка й стала мільйонеркою: як жінка виграла $1 млн у лотерею
icon 216
Не послухала чоловіка й стала мільйонеркою: як жінка виграла $1 млн у лотерею
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 207
Путін віддав особисте доручення щодо будівництва казино в Криму: що відомо
icon 207
Путін віддав особисте доручення щодо будівництва казино в Криму: що відомо
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 3,2 т.
"Шахтар" аутсайдер Ліги чемпіонів. Букмекери оприлюднили прогноз
icon 3,2 т.
"Шахтар" аутсайдер Ліги чемпіонів. Букмекери оприлюднили прогноз
  • Треті особи та чужі реквізити

Виведення виграшу на інші картки ніж ті, з яких проводилося поповнення, або зарахування коштів на рахунок гравця третіми особами.

  • Транзитний баланс

Зарахування грошей на ігровий рахунок без подальшої участі в азартних іграх і їхнє оперативне виведення під виглядом "повернення коштів" або "виграшу".

  • Мультиакаунти
Використання кількох особистих облікових записів або передача доступу до них (паролів, токенів, кодових СМС) іншим людям.

Узгоджені ставки та маніпуляції результатами

Регулятор також визначив технічні та поведінкові індикатори, які можуть свідчити про змову гравців або маніпуляції спортивними подіями:

  • одночасне розміщення великих сум на протилежні результати подій із рівними шансами, а також масовані ставки різних користувачів на однакові фінали в малопопулярних турнірах або кіберспорті.
  • входи в акаунти з однакових IP-адрес, пристроїв, використання однакових VPN-серверів та прокси.
  • навмисні систематичні програші для передачі коштів іншому гравцю (зокрема в онлайн-покері), стрімке збільшення розміру ставок або спроби негайно "відігратися".

Як працюватиме перевірка

Наказ Мінфіну не означає, що кожна з перерахованих дій є автоматичним порушенням. Показники (такі як "великий обсяг", "короткий проміжок часу" чи "висока активність") суб'єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють у своїх внутрішніх правилах. Перераховані критерії є лише індикаторами, які зобов'язують операторів грального бізнесу провести детальніший аналіз конкретної ситуації.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, організаторів азартних ігор та операторів лотерей в Україні зобов'язали терміново привести свої системи інформаційної безпеки у відповідність до нових мінімальних вимог. Причому бізнесам дозволили застосовувати посилені безпекові заходи, але не менші за ухвалені.

Схожі теми
азартні ігриМіністерство фінансів
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись