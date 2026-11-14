В Україні судили організаторів покерного клубу "для своїх": який вирок винесли

В Україні визнали винними трьох учасників організованої злочинної групи, які забезпечували діяльність нелегального грального закладу в центрі Харкова. Кожен з ним буде змушений заплатити 680 тис. грн штрафу.

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Про це повідомили у Бюро економічної безпеки. а також трирічну заборону на роботу у сфері організації та проведення азартних ігор. Правоохоронці розкрили, як діяв незаконний заклад:

двоє чоловіків та жінка облаштували приміщення для підпільної гри в покер на гроші;

відвідувачі купували фішки та робили грошові ставки , а адміністрація закладу отримувала прибуток, стягуючи з гравців фіксовану комісію;

, а адміністрація закладу отримувала прибуток, стягуючи з гравців фіксовану комісію; заклад функціонував у суворо закритому режимі – вхід контролювався системою відеоспостереження, а потрапити всередину могли виключно перевірені постійні клієнти;

під час проведення шести санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили вісім покерних столів, гральні фішки, готівку, мобільні телефони та чорнову бухгалтерію.

Що вирішив суд

Дії всіх трьох фігурантів було кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, вчинена організованою групою).

Розглянувши матеріали справи, суд підтримав позицію обвинувачення та призначив кожному з учасників групи фінансове стягнення у сумі 680 000 грн із позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю у гральному бізнесі строком на три роки.

Нові правила кібербезпеки для азартних ігор в Україні

Міністерство цифрової трансформації зобов'язало організаторів азартних ігор та операторів лотерейтерміново привести свої системи інформаційної безпеки у відповідність до нових мінімальних вимог. Причому бізнесам дозволили застосовувати посилені безпекові заходи, але не менші за ухвалені.

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Головна особливість нових правил – повна відсутність перехідного періоду, тобто усі суб'єкти ринку мають дотримуватися визначених стандартів вже зараз. Експерти радять операторам азартних ігор та лотерей негайно вжити першочергових заходів:

сформувати та перевірити внутрішню таблицю встановлених безпекових порогів;

повністю узгодити кадрові процедури зі службою ІТ для миттєвого відкликання прав доступу звільнених осіб;

переглянути та оновити чинні договори з ІТ-підрядниками й аутсорсерами з урахуванням нових часових рамки реагування.

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Також OBOZ.UA повідомляв, що у Волинській області винесли вирок адміністратору підпільного грального закладу, яке функціонувало у місті Володимир. Чоловіку призначили покарання у вигляді 187 тисяч гривень штрафу і заборонили займатися організацією азартних ігор..