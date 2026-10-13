В Україні судитимуть співробітницю підпільного казино: де діяв заклад

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Україна ризикує втратити розвіддані та зброю з США: наскільки це катастрофічно? Мельник поділився оцінкамиУкраїна ризикує втратити розвіддані та зброю з США: наскільки це катастрофічно? Мельник поділився оцінкамиДонецьк сьогодні"У будинках розруха, а дикі звірі вже обживають "столицю": окупанти підготували низку "сюрпризів" для підконтрольної їм частини Донбасу"Чинити опір чи здатися": Зеленський зіткнувся з дилемою через тиск Трампа – Politico"Чинити опір чи здатися": Зеленський зіткнувся з дилемою через тиск Трампа – PoliticoНайдобріші люди за знаком зодіаку, які завжди прийдуть на допомогуНайдобріші люди за знаком зодіаку, які завжди прийдуть на допомогуРосія атакувала Харків "Бандеролями": обвалився цілий під'їзд багатоквартирного будинку, є жертви і постраждаліРосія атакувала Харків "Бандеролями": обвалився цілий під'їзд багатоквартирного будинку, є жертви і постраждаліДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюІлюстрація - відключення світла в УкраїніРФ змінила тактику ударів по енергетиці: які регіони України можуть залишитися без світла"Усе своє життя вона присвятила дітям": у Києві внаслідок атаки РФ загинула вихователька дитсадка. Фото"Усе своє життя вона присвятила дітям": у Києві внаслідок атаки РФ загинула вихователька дитсадка. ФотоКличко відвідав водопровідну насосну станцію "Київводоканалу". ФотоКличко відвідав водопровідну насосну станцію "Київводоканалу". Фото

В Україні судитимуть співробітницю підпільного казино: де діяв заклад

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
icon 948
Справу адміністраторки нелегального казино на Закарпатті передали до суду
Справу адміністраторки нелегального казино на Закарпатті передали до суду. Джерело: БЕБ, колаж OBOZ.UA

Правоохоронці припинили діяльність нелегального грального закладу на Закарпатті. Наразі обвинувальний акт щодо адміністраторки вже скеровано до суду, а організатору підпільного бізнесу офіційно повідомлено про підозру.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки (БЕБ) України. Фігурантам інкримінують незаконне проведення азартних ігор та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Що передувало

Житель смт Великий Березний облаштував інтерактивний гральний зал у нежитловому приміщенні, установив комп’ютерне обладнання для проведення азартних ігор в Інтернеті та залучив до роботи адміністраторку-касира. Працівниця закладу мала чітке коло обов'язків та виконувала такі завдання:

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 21
"Атлетіко" зіграє з МЮ: букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів
icon 21
"Атлетіко" зіграє з МЮ: букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 882
Археологи розкопали "античний Лас-Вегас" у Франції: що виявили під землею
icon 882
Археологи розкопали "античний Лас-Вегас" у Франції: що виявили під землею
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 615
Хто виграє "групу" Лігу чемпіонів: букмекери оцінили шанси "Шахтаря"
icon 615
Хто виграє "групу" Лігу чемпіонів: букмекери оцінили шанси "Шахтаря"
  • приймала готівкові ставки від відвідувачів та поповнювала їхні ігрові рахунки;
  • здійснювала безпосередній контроль за перебігом азартних ігор;
  • виплачувала виграші готівкою та вела сувору чорнову бухгалтерію закладу;
  • отримувала фінансову винагороду безпосередньо з коштів, що програвали гравці.
До суду скерували справу адміністраторки казино із Закарпаття

До суду скерували справу адміністраторки казино із Закарпаття. Джерело: БЕБ

Незаконну діяльність грального закладу правоохоронці остаточно припинили у червні 2026 року.

Під час обшуків та огляду нежитлового приміщення детективи БЕБ вилучили комп'ютерну техніку та інше обладнання, яке використовувалося для надання підпільних послуг. Наразі розслідування щодо організатора схеми триває, а справу його спільниці вже роздивлятиметься суд.

Обшуки у нелегальному казино

Обшуки у нелегальному казино. Джерело: БЕБ

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні запустили Реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх.  Людина в Україні, яка в 2026 році вирішила на певний час відмовитися від азартних ігор, може встановити самообмеження без публічного розголосу – дані про внесення до реєстру не відкриті: роботодавці, знайомі, родичі та інші сторонні люди не можуть перевірити, чи є там конкретне ім’я.

Схожі теми
Закарпаттяазартні ігриБюро економічної безпеки (БЕБ)
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись