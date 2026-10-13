В Україні судитимуть співробітницю підпільного казино: де діяв заклад

Правоохоронці припинили діяльність нелегального грального закладу на Закарпатті. Наразі обвинувальний акт щодо адміністраторки вже скеровано до суду, а організатору підпільного бізнесу офіційно повідомлено про підозру.

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Про це повідомили у Бюро економічної безпеки (БЕБ) України. Фігурантам інкримінують незаконне проведення азартних ігор та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Що передувало

Житель смт Великий Березний облаштував інтерактивний гральний зал у нежитловому приміщенні, установив комп’ютерне обладнання для проведення азартних ігор в Інтернеті та залучив до роботи адміністраторку-касира. Працівниця закладу мала чітке коло обов'язків та виконувала такі завдання:

приймала готівкові ставки від відвідувачів та поповнювала їхні ігрові рахунки;

та поповнювала їхні ігрові рахунки; здійснювала безпосередній контроль за перебігом азартних ігор;

за перебігом азартних ігор; виплачувала виграші готівкою та вела сувору чорнову бухгалтерію закладу;

готівкою та вела сувору чорнову бухгалтерію закладу; отримувала фінансову винагороду безпосередньо з коштів, що програвали гравці.

Незаконну діяльність грального закладу правоохоронці остаточно припинили у червні 2026 року.

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Під час обшуків та огляду нежитлового приміщення детективи БЕБ вилучили комп'ютерну техніку та інше обладнання, яке використовувалося для надання підпільних послуг. Наразі розслідування щодо організатора схеми триває, а справу його спільниці вже роздивлятиметься суд.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні запустили Реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх. Людина в Україні, яка в 2026 році вирішила на певний час відмовитися від азартних ігор, може встановити самообмеження без публічного розголосу – дані про внесення до реєстру не відкриті: роботодавці, знайомі, родичі та інші сторонні люди не можуть перевірити, чи є там конкретне ім’я.

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