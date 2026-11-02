В Україні винесли вирок адміністратору казино: що вирішив суд

У Волинській області винесли вирок адміністратора підпільного грального закладу, яке функціонувало у місті Володимир. Чоловіку призначили покарання у вигляді 187 тисяч гривень штрафу і заборонили займатися організацією азартних ігор..

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Як повідомляє ВСН, відповідне рішення ухвалив Локачинський районний суд. Підпільну гральну залу виявили у приміщенні колишнього кафе "Рандеву". У обов’язки підсудного входило:

забезпечення доступу відвідувачів до приміщення;

приймання готівки;

надання спеціальних кодів доступу до програмного забезпечення інтернет-казино із симуляторами гральних автоматів;

ведення "чорної бухгалтерії".

Отримані від гравців кошти переводилися на рахунки представників ігрових систем, де конвертувалися в електронні бали для здійснення ставок.

Попалися на гарячому

Один із задокументованих епізодів відбувся 20 січня 2021 року, коли обвинувачений прийняв кошти від двох відвідувачів (400 грн та 50 грн) і надав їм доступ до ігрових комп'ютерів. Свідчення проти обвинуваченого у суді також надав один із клієнтів.

Результати обшуків

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

11 системних блоків;

15 моніторів;

жорсткі диски;

флешнакопичувачі;

периферію;

камери спостереження;

відеореєстратори;

1980 гривень готівки.

Що вирішив суд

У судовому засіданні чоловік вини не визнав. Він стверджував, що не був адміністратором, а лише ночував у приміщенні після сварки з батьком на запрошення іншої особи. За його словами, грошей він не приймав, а лише "іноді допомагав вносити записи до зошита".

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Попри це суд оцінив зібрані докази і визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України та призначив таке покарання:

штраф – 187 тис. грн в дохід держави;

в дохід держави; позбавлення права займатися організацією та проведенням азартних ігор (зокрема функціонуванням онлайн-закладів) строком на 1 рік .

. компенсація 22 667,80 грн витрат на проведення судових експертиз та конфіскація в дохід держави вилучених 1 980 грн.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні запустили Реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх. Людина в Україні, яка в 2026 році вирішила на певний час відмовитися від азартних ігор, може встановити самообмеження без публічного розголосу – дані про внесення до реєстру не відкриті: роботодавці, знайомі, родичі та інші сторонні люди не можуть перевірити, чи є там конкретне ім’я.

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