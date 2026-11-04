В ЄС розробили нове обмеження для азартних ігор: що пропонує AMLA

Регуляторів та операторів азартних ігор країн Європейського Союзу пропонують зобов'язати до обов'язкової належної перевірки клієнтів під час проведення транзакцій на суму від €2000. Це має підвищити стандарти притидії відмиванню коштів та незаконних операцій.

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Відповідні технічні вказівки розробили у Європейському органу із протидії відмиванню коштів (AMLA) і вже передали на розгляд Європейській комісії. Як повідомляє iGaming Expert, мета ініціативи – гармонізувати превентивні заходи AML/CFT у сфері азартних ігор, яку AMLA класифікує як високоризикову нефінансову галузь.

Що пропонують

Збереження порогу в €2000

Вимога щодо належної перевірки для транзакцій (включаючи ставки, виграші або їхню сукупність) на суму від €2000 вже діє у низці країн ЄС (зокрема в Німеччині, Швеції, Франції та Іспанії). Нове регулювання закріплює цей поріг на загальноєвропейському рівні та набуде чинності з липня 2027 року.

Критерії пов'язаності транзакцій

Операторів зобов'язують оцінювати сукупність індикаторів для виявлення пов'язаних операцій: транзакції одного клієнта, скоординовані дії груп осіб, спільну цифрову інфраструктуру та платежі, здійснені за короткий проміжок часу.

Захист від "помилкових спрацьовувань"

Уточнений проєкт враховує зауваження грального бізнесу щодо того, що рутинні операції та програми лояльності можуть спричиняти хибні тривоги. AMLA наголошує, що жоден критерій (наприклад, використання одного провайдера ігор) не повинен бути вирішальним сам по собі без аналізу ширшого комерційного контексту.

Реалізація та терміни впровадження

Шведський регулятор Spelinspektionen уже публічно підтримав запропоновані стандарти та підтвердив намір імплементувати вказівки AMLA для своїх ліцензіатів з 10 липня 2027 року. А після остаточного затвердження технічних стандартів Європейською комісією та їх публікації в Офіційному журналі ЄС, AMLA пропонує надати бізнесу 6-місячний перехідний період для адаптації внутрішніх систем та процедур.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, громадянам Німеччини дозволили вимагати від гемблінг-операторів повного відшкодування коштів, програних в онлайн-казино та на віртуальних слотах. Позови вони можуть подавати лише за періоди, коли така діяльність була в країні заборонена.