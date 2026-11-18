У штаті Пенджаб (Індія) водій самоскида Балджіндер Сінгх виграв 120 млн рупій, тобто приблизно $1,28 млн у державній лотереї. Чоловік понад 15 років купував лотерейні білети на свята, але приховував це від родини. Тепер значну частину виграшу він планує витратити на освіту двох дітей.

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Як пише індійське видання The Week, 45-річний Сінгх живе в селі Хамюнпур поблизу міста Мохалі. Він працює водієм самоскида, а також займається невеликим господарством.

Чоловік купував лотерейні білеті з 2010 року, переважно під час свят. Водій зізнався, що завжди сподівався одного дня отримати великий приз.

Виграшний білет державної лотереї Punjab State Dear Diwali Bumper він придбав за 500 рупій (близько $5,35) у лотерейному магазині в місті Зіракпур. Для лотереї в цьому розіграші надрукували 3,6 млн білетів, розподілених між 12 серіями, названими на честь знаків зодіаку.

Про перемогу Сінгх дізнався ввечері 16 листопада. Уже наступного дня він приїхав до лотерейного офісу, щоб оформити отримання грошей.

Після оголошення результатів у селі почалися святкування. Місцеві жителі приходили привітати переможця та його родину.

Сінгх розповів, що давно мріяв про великий лотерейний виграш. Тепер він хоче спрямувати значну частину отриманих грошей на навчання двох дітей.

Утім, варто зауважити, що в Індії виграші в лотереях оподатковуються за ставкою 30%, а сам податок утримують під час виплати. Тож, "на руки" щасливчик отримає 84 млн рупій, або близько $898 тис.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше мешканець Львова випадково виграв 200 тис. грн у паперовій миттєвій лотереї. Спочатку він купив білет заради кумедного відео для подруги.