Вперше зіграв у лотерею і зірвав джекпот: на що чоловік витратить мільйон доларів

52-річний житель Австралії виграв 1 мільйон австралійських доларів у лотереї, у якій узяв участь уперше, а про перемогу дізнався завдяки несподіваному телефонному дзвінку. Отримані кошти чоловік планує використати насамперед для повного погашення іпотеки, а також для організації відпустки разом із дружиною.

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Про це пише news.сom.ua. Чоловік не розробляв особливої стратегії та не розраховував на гарантований успіх. Він просто вирішив придбати квиток і перевірити, чи пощастить йому.

Розіграш відбувся 13 жовтня, саме тоді комбінація чисел, яку отримав учасник, виявилася виграшною. Головний приз становив 1 мільйон австралійських доларів. Однак про своє несподіване багатство чоловік дізнався не одразу.

Представники лотерейного оператора зв'язалися з ним телефоном, щоб особисто повідомити результати розіграшу. Почувши суму виграшу, австралієць спочатку не міг повірити, що йдеться саме про нього. Чоловік отримав головний приз уже з першої спроби, хоча до цього навіть не мав досвіду гри.

Попри несподіваність виграшу, чоловік досить швидко визначився, як розпорядиться отриманими грошима. Замість дорогих автомобілів, розкішних покупок чи кардинальної зміни способу життя він вирішив насамперед забезпечити фінансову стабільність своєї сім'ї.

Головна мета переможця – повністю погасити іпотечний кредит за житло. Саме необхідність регулярно виплачувати борг була одним із найбільших фінансових зобов'язань родини. За словами чоловіка, виграний мільйон дозволить їм із дружиною нарешті позбутися постійного тиску, пов'язаного з виплатами банку.

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Крім того, подружжя планує використати частину грошей на спільну відпустку. Однією з перших людей, яким він повідомив радісну новину, стала його дружина. Тепер сім'я може планувати майбутнє без необхідності щомісяця спрямовувати частину доходів на погашення житлового кредиту.

Водночас, точний розмір іпотечного боргу австралійця не розголошується. Також невідомо, яку частину виграшу подружжя планує витратити на відпочинок і чи збирається заощадити решту коштів. Повідомити переможцю про мільйонний приз випала нагода Рейчел Лейн, керівниці служби підтримки клієнтів.

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За її словами, такі розмови залишають особливі враження навіть у працівників компанії, які регулярно контактують з учасниками лотерей. Адже людина на іншому кінці телефонної лінії часто навіть не підозрює, яку новину зараз почує.

Лейн зауважила, що більшість людей не надто охоче відповідають на дзвінки з незнайомих номерів. Однак цього разу саме такий дзвінок приніс чоловікові звістку про виграш, який може кардинально змінити фінансове становище його родини. Вона також зізналася, що можливість повідомити людині про виграш мільйона доларів є одним із найприємніших моментів її роботи.

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