Виграли 90 тис. у лотерею, але хочуть не розкішного життя: про що мріє подружжя щасливчиків

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Вісім тижнів випробувань: три дати до кінця року, які можуть змінити перебіг війни. Інтерв’ю з ДолговимВісім тижнів випробувань: три дати до кінця року, які можуть змінити перебіг війни. Інтерв’ю з Долговим"Не розумію, що сталося": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, не зміг пояснити провал на ЧС"Не розумію, що сталося": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, не зміг пояснити провал на ЧСУ мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з ПутінимУ мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з ПутінимБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуВажить понад 2,5 кг: у Польщі знайшли величезний білий гриб. ФотоВажить понад 2,5 кг: у Польщі знайшли величезний білий гриб. ФотоЧому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідьЧому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідьІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуУкраїною ширяться відключення світла: посилені графіки діють у Києві та 11 областяхІлюстрація - два чоловіка похилого віку зі смартфонамиПенсіонерам в Україні пропонують спецтариф на мобільний зв’язок: яка ціна і умовиВільний експорт брухту може повернути "сірі" схеми та позбавити металургію стратегічної сировини – медіаВільний експорт брухту може повернути "сірі" схеми та позбавити металургію стратегічної сировини – медіаІнвестиції в ОВДП без комісії: Sense Bank розповів, як змінюються портфелі клієнтівІнвестиції в ОВДП без комісії: Sense Bank розповів, як змінюються портфелі клієнтів

Виграли 90 тис. у лотерею, але хочуть не розкішного життя: про що мріє подружжя щасливчиків

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
78
Жінка й чоловік розглядають старі фотографії та папери за кухонним столом
Частину виграшу подружжя планує витратити на генеалогічні дослідження. Ілюстрація. Джерело: створено за допомогою ШІ

Джулі та Девід Генкокс із Пейнтона (Велика Британія) виграли в лотерею 90 909 фунтів стерлінгів. Тепер подружжя думає, як розшукати свої біологічні родини. Обоє були усиновлені в дитинстві, а наступного року відзначатимуть 50-річчя шлюбу.

Частину виграшу вони сподіваються витратити, щоб дізнатися більше про своє походження. Про це повідомляє Postcode Lottery.

Подружжя стало одним із десяти сусідських домогосподарств, які розділили приз у 1 млн у Пейнтоні, графство Девон. Переможці з одним квитком отримали по 90 909 фунтів, а учасник із двома квитками – 181 818.

Джулі розповіла, що вони з чоловіком ніколи раніше не шукали біологічних родичів. Тепер у них з’явилася можливість принаймні подумати про це.

"Можливо, я витрачу частину цих грошей на генеалогічні дослідження. Ми ніколи нікого не шукали, а тепер можемо", – сказала жінка.

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
831
"Шахтар" зіграє з "Динамо": букмекери назвали фаворита центрального матчу Кубка України
831
"Шахтар" зіграє з "Динамо": букмекери назвали фаворита центрального матчу Кубка України
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
189
Вперше зіграв у лотерею і зірвав джекпот: на що чоловік витратить мільйон доларів
189
Вперше зіграв у лотерею і зірвав джекпот: на що чоловік витратить мільйон доларів
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
2,2 т.
Хто здобуде "Золотий м'яч 2026": букмекери назвали головного фаворита
2,2 т.
Хто здобуде "Золотий м'яч 2026": букмекери назвали головного фаворита

Джулі вже вигравала в цій лотереї: у травні отримала 1000 фунтів стерлінгів, коли їхня вулиця перемогла в щоденному розіграші. Тоді подружжя зраділо призу, але не думало, що невдовзі виграє набагато більше. "Ми обоє були дуже раді, але подумали, що на цьому все", – пригадала Джулі.

Наступного року подружжя відзначатиме золоте весілля. А ще планує нарешті знайти відповідь на питання, яке досі залишалося відкритим. Джулі зізналася, що досі не може повірити у свій виграш.

В Англії та Уельсі повнолітні усиновлені люди можуть отримати свої первинні записи про народження через Генеральний реєстраційний офіс. Тим, хто хоче відновити зв’язок із біологічною родиною, також доступний державний Реєстр контактів усиновлених.

Зареєструватися можна з 18 років, якщо запис про народження або усиновлення є в реєстрі Англії та Уельсу. Заява для усиновленої людини коштує 15 фунтів стерлінгів.

Утім, реєстр не розшукує родичів: щоб налагодити контакт через нього, у ньому мають бути зареєстровані обидві сторони. За пошуком родичів також можна звернутися до спеціалізованої посередницької агенції, але зв’язатися з людиною дозволено лише за її згодою.

Як повідомляв OBOZ.UA, 52-річний житель Австралії виграв 1 мільйон австралійських доларів у лотереї, у якій узяв участь уперше. Отримані кошти чоловік планує використати насамперед для повного погашення іпотеки, а також для організації відпустки разом із дружиною.

Схожі теми
родинаазартні ігриВелика Британія
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!