Виграші на €24 млн і десятки заарештованих активів: в Італії викрили ймовірну схему обману лотереї

В Італії заарештували активи вартістю понад 25 млн євро у справі про ймовірне шахрайство з лотереєю Gratta e Vinci, до якого, за версією слідства, можуть бути причетні п’ятеро колишніх працівників оператора азартних ігор. Правоохоронці підозрюють, що фігуранти використовували службовий доступ, щоб заздалегідь визначати виграшні квитки, які принесли загалом 24 млн євро, а остаточні висновки у справі має зробити суд.

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Про це пише Global Gaming Insider. Розслідування стосується чотирьох лотерейних квитків, які, за даними слідства, принесли загалом 24 млн євро. Правоохоронці підозрюють, що їх придбали не випадково, а за попередньо отриманою інформацією про майбутні виграші.

Як могла працювати схема з лотерейними квитками

У центрі розслідування опинилася лотерея Gratta e Vinci, назва якої перекладається як "потри й виграй". Зазначається, що це популярний в Італії формат миттєвої лотереї, у якому результат стає відомим після стирання захисного шару на квитку.

За версією слідства, колишні співробітники оператора азартних ігор могли скористатися своїми професійними повноваженнями для отримання інформації, яка за звичайних умов мала залишатися недоступною покупцям. Ідеться про можливість визначати квитки з великими виграшами ще до їх надходження у торговельну мережу.

Якщо ці підозри підтвердяться, схема фактично дозволяла б її учасникам обходити головний принцип лотереї – випадковість результату. Замість того щоб сподіватися на удачу, покупці могли заздалегідь знати, які саме квитки принесуть мільйони.

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Слідство вважає, що після отримання відповідної інформації підозрювані залучали до придбання квитків родичів і знайомих. Ті нібито купували потрібні лотерейні білети у торгових точках у різних частинах Італії, а потім отримували призи.

Такий спосіб дій, за версією правоохоронців, давав змогу приховати можливу причетність колишніх працівників оператора до отримання виграшів. Безпосередніми покупцями квитків ставали інші люди, тоді як інформація, яка допомогла їм зробити вибір, могла бути отримана завдяки службовому доступу до систем компанії.

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Чотири квитки принесли 24 млн євро

За даними слідства, учасники ймовірної схеми могли визначити чотири квитки із загальним виграшем у 24 млн євро. Два з них, як стверджують правоохоронці, були пов’язані з призами по 7 млн євро, а ще два – з виграшами по 5 млн євро.

Таким чином, лише за цими чотирма квитками потенційна сума призових становила десятки мільйонів євро. Для порівняння, два найбільші з названих виграшів разом дорівнювали 14 млн євро, а два інші – ще 10 млн євро.

Прокуратура вважає, що можливість заздалегідь отримувати інформацію про виграшні квитки давала фігурантам суттєву перевагу над іншими учасниками лотереї. У такому разі йшлося б не про звичайний виграш завдяки удачі, а про ймовірне використання закритої інформації для отримання призових коштів.

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За оцінкою слідства, ця схема могла завдати збитків на суму понад 25 млн євро. Водночас точні фінансові обставини справи та розподіл отриманих коштів мають бути встановлені в межах подальшого розслідування.

Яке майно заарештували правоохоронці

У межах провадження італійська Фінансова гвардія заарештувала активи, загальна вартість яких перевищує 25 млн євро. Заходи стосуються майна, що належить п’ятьом колишнім працівникам оператора азартних ігор, які фігурують у справі.

До переліку арештованих активів увійшли 25 об’єктів нерухомості. Серед них – квартири, вілли та гаражі. Крім того, правоохоронці заарештували п’ять транспортних засобів і фінансові активи.

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Арешт майна є частиною розслідування й має допомогти забезпечити збереження активів, пов’язаних із кримінальним провадженням. Водночас сам факт арешту не означає, що майно вже конфіскували остаточно або що провину його власників доведено.

Подальшу долю арештованих активів має визначити суд. Зокрема, судді належить вирішити, чи залишатимуться застосовані обмеження чинними. Розслідування ймовірного шахрайства з лотерейними квитками триває.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, житель Запоріжжя Сергій витратив 60 грн на лотерейний білет і виграв 150 тис. грн. Про виграш він дізнався того самого вечора, близько 23:30, коли дивився результати в мобільному застосунку. Спершу чоловік не повірив побаченому, адже до того ніколи не вигравав, і кілька разів перевірив результат на сайті.