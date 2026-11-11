Виграв $1 млн у лотерею та вирішив здійснити мрію дочок: як чоловік витратить частину статку

Американець Віллі Денніс виграв у лотерею $1 млн, але вирішив не чекати 20 років на щорічні виплати, а забрати гроші одразу – після податків йому дісталося 432 063 долари. Частину виграшу батько чотирьох дочок планує витратити на сімейну подорож до Disney World, адже дівчатка ще жодного разу не були у знаменитому парку розваг, а тепер зможуть побачити його вперше.

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Про це пише People. Історія почалася у звичайному магазині у місті Голдсборо, штат Північна Кароліна. Чоловік придбав там скретч-квиток миттєвої лотереї, який згодом приніс йому головний приз у розмірі $1 млн.

За словами переможця, ця лотерея привертала його увагу щоразу, коли він заходив до магазину. Зрештою він вирішив спробувати удачу та придбав квиток у суботу. Саме ця покупка виявилася надзвичайно вдалою. Коли стало зрозуміло, що квиток виграшний, чоловік почав думати, як використати отримані гроші.

І хоча сума дозволяє реалізувати чимало фінансових планів, перше бажання Денніса стосувалося його дітей. Він розповів представникам лотереї, що хоче організувати для чотирьох дочок сімейну поїздку до Disney World. Дівчата раніше ніколи не відвідували цей парк розваг, тому для них це стане першою такою подорожжю.

Після виграшу Віллі Деннісу запропонували два варіанти отримання призу. Перший передбачав щорічні виплати по $50 тис. протягом 20 років. У такому разі загальна сума за весь період становила б $1 млн. Другий варіант дозволяв забрати гроші одразу, але з меншою початковою сумою. Йшлося про одноразову виплату в розмірі $600 тис. до сплати податків.

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Чоловік вирішив не чекати два десятиліття та обрав другий варіант. Після утримання обов'язкових федеральних і місцевих податків на його рахунок надійшло $432 063. Різниця між заявленим призом і фактичною виплатою пов'язана з умовами одноразового отримання коштів та податками. Таким чином, замість щорічного отримання грошей протягом 20 років Денніс отримав доступ до всієї належної йому одноразової виплати відразу.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, 69-річний пенсіонер із Києва виграв 120 тис. грн, витративши на переможний лотерейний білет лише 30 грн. Сім чисел для комбінації система обрала автоматично. Чоловік грає понад 25 років і дотримується власного правила: на білети намагається витрачати не більш як 100 грн.

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