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Витратив 40 грн і виграв понад 521 тисячу: які футбольні прогнози принесли гроші мешканцю Херсона

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
177
Мешканець Херсона вгадав результати футбольних матчів. Ілюстрація
Мешканець Херсона вгадав результати футбольних матчів. Ілюстрація. Джерело: створено за допомогою ШІ

Мешканець Херсона виграв загалом 521 070 грн у лотереї "Спортпрогноз", витративши на ставку лише 40 грн. Основний приз становив 520 тис. грн, а ще 1070 грн він отримав за трьома додатковими виграшними комбінаціями.

Ставку чоловік зареєстрував у пункті на проспекті Незалежності, повідомив оператор лотереї "М.С.Л". Зазначається, що це вже восьмий зірваний джекпот "Спортпрогнозу" у 2026 році та 353-й за всю історію гри.

Які футбольні матчі допомогли зірвати джекпот

Серед матчів, які виявилися вирішальними для переможної системи, були гра юнацьких збірних України та Ізраїлю, а також зустріч англійських клубів "Бристоль Роверс" і "Редінг".

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Українська команда перемогла з рахунком 3:2, відігравшись після того, як поступалася 1:2. "Бристоль Роверс" також уникнув поразки: після відставання 0:2 команда завершила матч нічиєю 2:2.

Саме нічия в матчі "Бристоль Роверс" – "Редінг" стала найбільш несподіваним результатом тиражу: на такий підсумок припало лише 16% прогнозів учасників.

Як ставка за 40 грн принесла понад пів мільйона

Херсонець обрав систему, яка складалася з 10 одиничних прогнозів і двох пар із подвійним варіантом. В останніх він передбачив, що перша команда або переможе, або зіграє внічию, тобто виключив лише перемогу суперника.

Завдяки двом таким парам утворилися чотири варіанти прогнозів. І всі вони виявилися виграшними: в одному збіглися всі 12 результатів, у двох – по 11, ще в одному – 10.

Саме за точне вгадування всіх 12 результатів чоловік отримав джекпот у 520 тис. грн. Додаткові збіги принесли ще 1070 грн: двічі по 498 грн за 11 правильних прогнозів і 74 грн за 10.

Попередній великий виграш у цій лотереї дістався мешканцю Полтави. У жовтні він отримав 560 тис. грн, витративши на прогнози лише 20 грн.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше четверо друзів виграли рекордні $63,2 млн. До того вони створили спільний чат "Manifesting Millions" ("Притягуємо мільйони"), у якому домовлялися про участь у лотереї.

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