З гаманців зникли мільйони: криптоказино вимкнуло всі системи після кібератаки

Криптоказино Gamdom призупинило роботу після того, як на одному із серверів виявили несанкціонований доступ. За оцінкою блокчейн-аналітиків, пов’язані з платформою для азартних ігор криптоактиви приблизно на $4,2 млн перемістилися через вісім мереж. Засновник компанії заявив, що фактичні втрати з гарячих гаманців перевищили $3 млн, а решту коштів команда перевела в холодне сховище.

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Про це повідомили галузеві видання TokenPost та Gate News. Про інцидент стало відомо 13 жовтня 2026 року.

За даними казино, спочатку на одному із серверів виявили ймовірну несправність диска. Під час перевірки команда помітила несанкціоноване підключення до сервера автоматизації й вирішила вимкнути всі системи з міркувань безпеки. Після цього платформа зупинила роботу.

Скільки криптовалюти перемістили

Блокчейн-дослідник vxdb, посилаючись на дані Arkham, оцінив загальний обсяг активів, пов’язаних з інцидентом, приблизно у $4,2 млн. За його даними, кошти перемістилися через такі мережі:

EVM-сумісні мережі – близько $2,2 млн. До них належать Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum та Optimism.

– близько $2,2 млн. До них належать Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum та Optimism. Solana – приблизно $965 тис.

– приблизно $965 тис. Bitcoin – близько $668 тис.

– близько $668 тис. Tron – приблизно $375 тис.

У перших повідомленнях ішлося про понад $2,3 млн, які переказали з гарячих гаманців на п’ять невідомих адрес у мережах Ethereum, Solana, BNB Chain, Tron і XRP Ledger. Пізніша оцінка врахувала рух активів у ширшому переліку мереж.

За даними моніторингу, за добу баланс відстежуваних гарячих гаманців упав приблизно з $10,5 млн до $76 тис. Раніше на чотирьох із п’яти адрес, куди спочатку надійшли кошти, не було транзакцій. Згодом частина активів перемістилася знову.

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Що заявив засновник Gamdom

За словами засновника платформи, чиє ім'я офіційно не розкривається, з гарячих гаманців фактично втратили трохи понад $3 млн. Решту активів перевели в холодне сховище.

Це пояснює різницю між оцінкою загального руху коштів у блокчейнах і сумою, яку засновник назвав фактичними втратами. За даними ChainCatcher, після перших переказів частину активів переміщували через міжмережеві інструменти й обмінювали на інших платформах.

Після перевірки інфраструктури команда готується відновити сервіс. Засновник припустив, що на перезапуск знадобиться кілька годин.

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