Забутий на столі папірець зробив жінку мільйонеркою: як їй вдалось зірвати джекпот у лотереї

У США 61-річна жінка виграла $1 млн завдяки лотерейному квитку за 10 доларів, який придбала під час походу за продуктами та випадково забула перевірити до наступного дня. Переможниця обрала одноразову виплату приблизно 693 тисяч доларів і планує витратити гроші на ремонт будинку та відкриття ощадних рахунків для своїх онуків.

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Про це пише People. Історія почалася під час звичайного відвідування супермаркету, серед інших покупок жінка вирішила придбати скретч-квиток миттєвої лотереї.

Його вартість становила лише 10 доларів, на той момент вона навіть не підозрювала, що саме ця невелика покупка незабаром принесе їй величезні гроші. Повернувшись додому, американка поклала лотерейний квиток на стіл. Однак одразу перевіряти його не стала, ба більше, серед повсякденних справ вона взагалі забула, що придбала його.

Таким чином, квиток із головним призом у мільйон доларів пролежав у її будинку майже добу, поки власниця навіть не здогадувалася про свій виграш. Лише наступного дня, у другій половині дня, жінка випадково помітила його на столі.

Вона вирішила нарешті перевірити покупку, сіла та почала стирати захисний шар, під яким були приховані результати гри. Саме тоді звичайний день перетворився на один із найбільш пам'ятних у її житті. Коли американка стерла захисне покриття квитка, перед нею з'явилася сума, у яку було складно повірити. На квитку зазначалося, що вона виграла $1 млн.

Реакція жінки була миттєвою, від несподіванки та хвилювання вона почала голосно кричати, чим привернула увагу чоловіка. Спочатку жінка не могла повірити власним очам. Адже ще кілька хвилин тому вона навіть не пам'ятала про існування лотерейного квитка, а тепер тримала в руках папірець, який обіцяв їй мільйон доларів.

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Американка одразу повідомила чоловікові про те, що сталося. Водночас подружжя не поспішало святкувати, оскільки хотіло переконатися, що виграш справжній. За словами переможниці, навіть після перевірки квитка усвідомити масштаб події виявилося непросто. Жінка зізналася, що остаточно повірить у своє несподіване багатство лише тоді, коли гроші надійдуть на її банківський рахунок.

Після того як виграш було підтверджено, 61-річна американка звернулася до головного офісу, щоб оформити отримання призу. Однак, замість оголошеного мільйона доларів жінка вирішила отримати приблизно 693 тисячі доларів. Причина полягає в особливостях виплати великих лотерейних виграшів у США.

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Переможцям деяких лотерей пропонують обрати один із двох способів отримання призу – забрати гроші одноразово або отримувати виплати частинами протягом тривалого періоду. У першому випадку сума зазвичай менша за оголошений головний приз. Натомість переможець отримує можливість розпоряджатися значною частиною коштів одразу, не очікуючи майбутніх виплат.

Після підтвердження виграшу американка розповіла, що вже має конкретні плани щодо отриманих грошей. Причому серед її першочергових бажань немає дорогих автомобілів, коштовностей чи розкішних подорожей. Насамперед 61-річна переможниця хоче зробити ремонт у власному будинку.

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Друга важлива мета стосується майбутнього її родини. Жінка планує відкрити ощадні рахунки для кожного зі своїх онуків і покласти на них частину виграних коштів.

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