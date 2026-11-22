Житель канадського Камлупса Ноа Ф. виграв у миттєву лотерею понад 500 тисяч канадських доларів (близько 350 тисяч доларів США), перевіривши квиток під час ранкової кави. Найцікавіше, що переможець не планує витрачати весь виграш на розкіш, частину грошей він хоче спрямувати на медовий місяць із нареченою, а решту – на спільне майбутнє після весілля.

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Про це пише CASTANET із посиланням на пресреліз Британсько-Колумбійської лотерейної корпорації (BCLC). Квиток чоловік придбав у звичайному магазині, після покупки він не очікував, що саме цей лотерейний квиток принесе йому настільки значну суму.

Про виграш Ноа дізнався в суботу вранці вдома, чоловік пив каву й вирішив перевірити результат через мобільний застосунок. Коли побачив повідомлення про виграш, одразу поділився новиною зі своєю нареченою.

Вона також вирішила самостійно просканувати квиток, щоб переконатися, що результат не помилковий. Проте повторна перевірка підтвердила перемогу. "Вона була шокована і теж не могла в це повірити", – розповів Ноа представникам лотерейної корпорації.

Для пари виграш став особливо приємною новиною напередодні важливої події. Ноа та його наречена планують одружитися наступного року, тому частину отриманих грошей чоловік хоче спрямувати на організацію медового місяця.

Водночас, переможець поки не визначився з усіма планами щодо використання пів мільйона доларів. Він зазначив, що окрім подорожі після весілля, гроші мають допомогти парі побудувати спільне майбутнє. Конкретного бюджету на медовий місяць або напрямку подорожі чоловік поки не назвав. Також він не повідомив, яку саме частину виграшу готовий витратити на відпочинок.

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Виграш канадця пов'язаний із додатковою грою Extra, яку можна придбати разом із квитком Lotto Max. Вона дає учасникам можливість отримати окремий приз, незалежний від основного розіграшу. Саме завдяки участі в цій додатковій категорії квиток Ноа Ф. приніс йому 500 тисяч канадських доларів.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, мешканець Херсона виграв загалом 521 070 грн у лотереї "Спортпрогноз", витративши на ставку лише 40 грн. Основний приз становив 520 тис. грн, а ще 1070 грн він отримав за трьома додатковими виграшними комбінаціями.

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