Вдруге виграла $100 тисяч в одній лотереї: кому щасливиця вирішила віддати свої гроші

Американка вдруге за приблизно рік виграла 100 тисяч доларів у тій самій лотереї, придбавши квиток лише за 20 доларів, а після сплати податків із другого призу отримала 72 016 доларів. Якщо перший виграш жінка переважно витратила на допомогу чотирьом онукам, то тепер планує спрямувати більшу частину грошей на себе та чоловіка, зокрема на двотижневий пляжний відпочинок.

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Про це пише Lottery Post. Сама жінка не приховує захоплення, однак переконана, що жодного секрету її успіху немає – їй просто пощастило.

Другий великий виграш Лу-Енн Чіко отримала після звичайного відвідування супермаркету. Жінка вирушила по продукти до магазину та вирішила придбати лотерейний квиток. Її вибір знову припав на миттєву лотерею, яка вже одного разу принесла їй великий грошовий приз.

Вартість одного квитка становить 20 доларів. Учасники можуть одразу перевірити результат, стерши захисний шар на картці. Саме таким способом американка дізналася, що вдруге виграла 100 тисяч доларів. Особливо дивовижним для неї стало те, що попередній виграш на таку саму суму вона отримала в серпні 2025 року.

Тобто приблизно за рік жінка двічі стала володаркою одного з найбільших призів у тій самій лотерейній грі. За словами переможниці, вдруге вона відчула навіть сильніші емоції, ніж після першої перемоги. Загальна номінальна сума двох її великих виграшів становить 200 тисяч доларів. Водночас, фактично отримані кошти є меншими через обов'язкове оподаткування призів.

Після першого великого виграшу Лу-Енн Чіко вже стала відомою серед місцевих жителів. Однак друга перемога викликала ще більше здивування. За словами американки, знайомі не могли повірити, що їй знову вдалося отримати 100 тисяч доларів у тій самій грі.

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Деякі навіть перепитували, чи не йдеться про її попередній виграш. У відповідь вона пояснювала, що попередня перемога була минулого року, а тепер їй справді вдалося повторити успіх. Згодом, місцеві жителі почали жартома просити американку поділитися своїм везінням.

За словами Чіко, деякі люди хотіли, щоб вона потерла їм руки на щастя. Інші просили дати грошей на придбання лотерейних квитків, сподіваючись повторити її результат. Проте переможниця відмовлялася виконувати такі прохання. Вона наголошувала, що не володіє жодним особливим способом вигравати в лотерею, а обидві перемоги стали результатом випадковості.

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Після першого виграшу в серпні 2025 року Лу-Енн Чіко вирішила використати значну частину грошей для підтримки своєї родини. Насамперед вона допомогла чотирьом онукам. За словами переможниці, діти й досі отримують від неї фінансову допомогу.

Однак, після другої перемоги американка вирішила змінити підхід до розподілу коштів. Цього разу вона хоче витратити більшу частину виграшу на себе та чоловіка. Зокрема, подружжя планує влаштувати двотижневий відпочинок на пляжі.

Водночас вона не збирається повністю відмовлятися від підтримки онуків. Частину нового виграшу американка також планує передати родині, однак суми будуть меншими, ніж після першої перемоги.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, гравець зі Львова придбав онлайн білет в лотерею за 240 грн та виграв загалом 343 458 грн, відгадавши п'ять із шести номерів та додатково отримавши 250 тис. грн у межах супер-розіграшу. Зазначається, що це вже другий випадок, коли чоловікові вдалося відгадати п'ять номерів, а після нинішньої перемоги він планує продовжити грати та спробувати зірвати джекпот.