Анонімний гравець криптоказино Stake під ніком Fredster2323 за два дні отримав виграшні виплати приблизно на 255 млн канадських доларів ($178 млн США). Спершу ставка в $2200 принесла йому майже $56 млн. Наступного дня він сім разів поспіль виграв по $17,5 млн. Співзасновник платформи назвав один із цих результатів найбільшим одиничним виграшем в історії онлайн-гемблінгу.

Відео дня

Про серію повідомили Stake і розробники ігор, а подробиці ставок опублікували профільні видання. Варто враховувати, що йдеться про виграшні виплати, а не про підтверджений чистий прибуток гравця: на інших ставках він міг втратити значні суми.

Ставка в $2200 принесла майже $56 млн

Перший рекордний виграш гравець отримав 20 листопада 2026 року в слоті Waylanders Forge студії Valkyrie. Він поставив 3000 канадських доларів – приблизно $2200 США. Ставка складалася з базових 1000 CAD і додаткової функції Bonus Enhancer, яка потроїла вартість обертання.

Один спін приніс гравцеві 80 085 000 канадських доларів – близько $55,9 млн. Це був максимальний множник гри: 26 695 від повної вартості обертання або 80 085 від базової ставки.

Співзасновник Stake Едвард Крейвен відреагував на результат у соцмережах і назвав його, ймовірно, найбільшим виграшем в історії онлайн-гемблінгу. До того одним із рекордних вважався виграш стримера Trainwreckstv на $50 млн.

Наступного дня виграв ще сім разів

Після рекордного спіну Fredster2323 продовжив грати. Уже 21 листопада він перейшов до Keno Xtreme від розробника Degen Lab.

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Згідно з оприлюдненими ігровими записами, сім разів гравець отримав виплату по 25 млн канадських доларів. Щоразу він ставив 50 тис. CAD і отримував множник 500x. За ці сім виграшів йому виплатили загалом 175 млн CAD – приблизно $122 млн США.

У Stake назвали цю серію "виграшами покоління". Розробник Degen Lab також повідомляв про результати гравця й публікував ідентифікатори ставок.

Чи залишилися ці гроші у гравця

Сума в $178 млн не означає, що Fredster2323 отримав стільки чистого прибутку або вивів усі гроші з платформи. Це загальна сума великих виграшних виплат без урахування програних ставок.

Головні історії дня

На момент публікації публічний трекер FairGambling фіксував для акаунта близько $838,44 млн загального обсягу ставок і приблизно $64,38 млн чистого плюса за весь період спостереження. Дані трекера проаналізувало видання PlayNoKYC. У статистиці було близько 38,3 тис. ставок, з яких виграшними виявилися 15,6%.

Після рекордного спіну гравець і далі робив дуже великі ставки. За даними трекера, 21 листопада він витратив на гру Waylanders Forge сотні мільйонів доларів у перерахунку за ставками й частину виграшу втратив. Пізніші повідомлення свідчили, що Fredster2323 продовжив грати на Stake і після двох рекордних днів.

Особу Fredster2323 не розкрили. Невідомо, скільки грошей він фактично вивів із казино та який мав остаточний баланс після цієї серії.

Як повідомляв OBOZ.UA, зі США депортують переможця в лотерею, який виграв $1 млн. Він потрапив до Штатів із Сальвадору.