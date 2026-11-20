68-річний житель штату Мічиган (США) виграв $500 тисяч у різдвяній лотереї 25 Days of Winning, але спочатку помилково вирішив, що отримав лише $500. Справжню суму допоміг встановити родич, який відсканував квиток у застосунку, а сам переможець звернувся по гроші майже через рік і планує використати їх для створення фінансової подушки безпеки.

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Про це пише People з посиланням на пресреліз Michigan Lottery Connect. У родині американця вже давно існує святкова традиція, щороку на Різдво він разом із дружиною купує лотерейні квитки для всіх близьких.

Під час сімейного зібрання минулого року вони знову вирішили влаштувати таку гру. Цього разу син подружжя роздав родичам квитки, щоб кожен міг самостійно обрати собі один. Після цього всі разом почали стирати захисний шар і перевіряти, чи принесли комусь із них лотерейні картки виграш.

Квитки коштували по $10 доларів, їх придбали в звичайному магазині. За словами переможця, приблизно через дві хвилини після початку гри хтось із присутніх поцікавився, чи вже вдалося комусь щось виграти. Чоловік відповів ствердно, однак був переконаний, що йдеться лише про $500.

Справжній масштаб виграшу з'ясувався завдяки одному з родичів. Він відкрив офіційний застосунок Michigan Lottery та відсканував лотерейний квиток, щоб перевірити результат. Після цього стало зрозуміло, що чоловік помилився, адже на його рахунку було не $500, а одразу $500 тисяч. Родич звернув увагу на різницю та повідомив про неї переможцю.

Таким чином, замість невеликого святкового бонусу американець отримав один із найбільших можливих подарунків – виграш у пів мільйона доларів. Попри те, що про виграш чоловік дізнався ще під час різдвяного святкування минулого року, до головного офісу Michigan Lottery він звернувся лише нещодавно.

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За інформацією лотереї, 68-річний переможець прийшов оформити отримання призу майже через рік після того, як стер захисний шар на квитку. Чоловік вирішив залишитися анонімним і не розкривати свого імені. Водночас він розповів, як планує розпорядитися отриманими коштами.

На відміну від багатьох переможців, які після великого виграшу замислюються про дорогі покупки, подорожі чи нерухомість, житель Мічигану має більш стриманий план. Він хоче заощадити гроші та створити собі фінансову подушку безпеки.

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