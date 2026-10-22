Американцю загрожує 125 років в'язниці через договірні матчі: у чому звинувачують

41-річному американцю Шейну Хеннену загрожує до 125 років ув’язнення у справі про договірні баскетбольні матчі. Чоловік визнав свою провину і тепер очікує на вердикт суду, який має бути оголошено 25 лютого 2027 року.

Про це повідомляє Review Journal. Він визнав себе винним у хабарництві під час спортивних змагань, змові з метою шахрайства з використанням засобів зв'язку, змові для відмивання грошей та за трьома епізодами шахрайства.

Що передувало

За даними слідства, Хеннен організував угруповання, яке діяло в кількох напрямках.

Китайська баскетбольна асоціація (CBA)

Починаючи з вересня 2022 року, американець із подільниками вербував і підкуповував гравців китайської ліги для штучного заниження результатів у сезоні 2022-2023 років. Головним завданням Хеннена було розміщення великих ставок на поразку чи потрібну різницю очок у підкуплених команд.

Студентський баскетбол (NCAA)

У сезонах 2023-2024 та 2024-2025 років аферисти переключилися на першість США серед коледжів. У схемі взяли участь понад 39 гравців із 17 команд першого дивізіону NCAA, які підстроїли або намагалися підстроїти результати понад 29 матчів. На ці ігри було зроблено ставок на понад $3 млн, що завдало американським букмекерам збитків на $1,1 млн.

Національна баскетбольна асоціація (NBA)

Змовники отримували інсайди від низки тренерів та гравців НБА (зокрема Террі Розьє, який теж проходить по аналогічній справі) та розповсюджували його через мережу бетторів для виграшів на спеціальних видозмінених ставках.

Інші епізоди та спроба втечі

Хеннен також фігурував у гучній справі колишнього гравця "Торонто Репторс" Джонтея Портера, якого у квітні 2024 року довічно дискваліфікували з НБА за порушення правил гемблінгу. У січні 2025 року Хеннена затримали в міжнародному аеропорту Гаррі Ріда, коли він намагався вилетіти до Колумбії за квитком в один бік (адвокат стверджував, що це була поїздка до стоматолога).

Окрім цього, Хеннен залишається фігурантом окремого федерального розслідування щодо підлаштованих підпільних покерних ігор за участю колишніх зірок НБА Деймона Джонса та Чонсі Біллапса, а також членів мафіозних кланів. У цій справі його звинувачують у постачанні спеціального обладнання для шулерства.

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