Археологи розкопали "античний Лас-Вегас" у Франції: що виявили під землею

У Франції археологи виявили понад 1000 гральних кісток часів Римської імперії. Знахідки можуть свідчити, що в давньому місті Гран було місце для азартних ігор. Кістки лежали біля невеликої будівлі, призначення якої досі невідоме: тут могли їх виготовляти, грати в них або проводити ритуали. Тому дослідники припускають, що в поселенні міг існувати своєрідний "античний Лас-Вегас".

Про знахідку повідомили археологи, які досліджують давнє поселення Гран у департаменті Вогези на північному сході Франції, пише Arkeonews. Розкопки тут тривають із 2022 року.

Що знайшли археологи під землею

У центрі уваги дослідників – невелика споруда розміром приблизно 4,5 на 3,8 метра. Її виявили під час розкопок у 2023-2024 роках, неподалік від давньої дороги. Стіни будівлі розписали: на жовтій основі збереглися червоні елементи.

Поруч археологи знайшли багато гральних кісток. Три з них лежали просто у фундаменті споруди. Загалом на цій ділянці виявили понад 1000 таких предметів – це одна з найбільших відомих колекцій гральних кісток римського періоду.

Античні гральні кістки. Джерело: Sites de Grand et Domremy-la-Pucelle / Facebook Розгорнути

Кістки виготовляли з решток великої рогатої худоби та овець. На гранях помітні характерні позначки – невеликі подвійні кола, які іноді заповнювали воском і деревним вугіллям. Числа розташовували за поширеною схемою: значення на протилежних гранях у сумі давали сім.

Поблизу також знайшли уламки кераміки, рештки тварин, цвяхи від взуття, бронзові монети, фібули та голки з вушком. Археологи ще не з’ясували, для чого використовували будівлю. Можливо, тут виготовляли гральні кістки або збиралися гравці.

Інша версія – ділянка мала релігійне призначення. На це вказують фрагменти кам’яного вівтаря та невеликої святині, знайдені неподалік. Серед монет є й ті, на яких зображено Фортуну – римську богиню удачі.

Дослідники звернули увагу на прямокутну яму. Вона могла слугувати місцем для дерев’яної посудини. Приблизно за 20 метрів від ями проходив водний канал. Поруч знайшли залізні обручі, якими могли з’єднувати дерев’яні труби.

У римську добу Гран був значним галло-римським центром площею понад 70 гектарів. Поселення мало розвинену інфраструктуру та громадські споруди, що вирізняли його серед багатьох інших давніх населених пунктів.

Серед найпомітніших споруд – амфітеатр завдовжки близько 148 метрів, який міг вмістити понад 17 тисяч глядачів. У місті також знайшли мозаїку площею приблизно 232 квадратні метри та святилище Аполлона Граннуса – божества, пов’язаного з лікуванням. Масштаб поселення пояснює, чому археологи вважають Гран важливим осередком життя в римській Галлії.

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