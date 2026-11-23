Бабуся зірвала лотерейний джекпот на $1 млн: як їй це вдалося та куди витратить гроші

Жаклін Соммер із канадського Гамільтона виграла $1 млн у лотереї, але спочатку настільки не повірила результату, що сканувала квиток щонайменше п'ять разів, а її син запідозрив шахрайство. На виграш вона планує купити два автомобілі, відвідати матч Toronto Blue Jays із VIP-місць та поїхати у відпустку до Німеччини.

Про це пише People. Про перемогу офіційно повідомила Корпорація лотерей та азартних ігор Онтаріо. Проте сам момент, коли Соммер дізналася про багатомільйонний приз, був набагато менш урочистим, ніж церемонія отримання грошей.

Вона перевіряла квиток у звичайний п'ятничний ранок через мобільний застосунок лотереї. Побачивши результат, жінка не могла повірити, що стала власницею такої великої суми. "Я сканувала свій квиток щонайменше п'ять разів", – розповіла Соммер, коли отримувала виграш у центрі видачі призів.

Жінка намагалася переконатися, що застосунок правильно показує результат, і лише після повторних перевірок усвідомила, що справді виграла $1 млн. Для неї це стало абсолютно несподіваною новиною, адже раніше такого великого лотерейного виграшу в її житті не було.

Новина про мільйонний виграш стала несподіванкою не лише для самої Жаклін, а й для її родини. Коли жінка розповіла синові про те, що стала переможницею лотереї, він спочатку не повірив їй та припустив, що йдеться про шахрайську схему. Сумніви зникли лише тоді, коли він на власні очі побачив лотерейний квиток. До цього сама історія про раптове отримання мільйона доларів здавалася надто неймовірною, щоб бути правдою.

Жаклін уже має кілька планів щодо свого нового багатства. Замість того щоб просто зберігати гроші, вона хоче використати частину виграшу на покупки, сімейні радощі та подорожі, про які раніше могла лише мріяти. Серед її планів:

придбати новий автомобіль для себе;

купити машину для сина;

відвідати бейсбольний матч Toronto Blue Jays із VIP-ложі;

поїхати у відпустку до Німеччини.

Особливо жінку приваблює можливість відвідати матч улюбленої команди з комфортних VIP-місць. Крім того, поїздка до Німеччини стане нагодою побачити нову країну та провести час далеко від повсякденних справ. Водночас, вона поки не повідомляла про масштабні інвестиційні проєкти, купівлю нерухомості чи інші великі фінансові рішення.

Lotto Max – одна з популярних лотерей Канади, в якій розігрують великі джекпоти та додаткові призи Maxmillions. За даними OLG, з 2009 року гравці в Онтаріо загалом виграли понад $10 млрд у Lotto Max.

При цьому шанс отримати будь-який виграш у цій лотереї, згідно з інформацією на сайті організатора, становить приблизно 1 до 5,8. Однак, можливість виграти великі суми, зокрема мільйонні призи, значно менша, ніж шанс отримати будь-який виграш.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, 68-річний житель штату Мічиган (США) виграв $500 тисяч у різдвяній лотереї 25 Days of Winning, але спочатку помилково вирішив, що отримав лише $500. Справжню суму допоміг встановити родич, який відсканував квиток у застосунку, а сам переможець звернувся по гроші майже через рік і планує використати їх для створення фінансової подушки безпеки.