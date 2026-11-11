Бонуси в казино та знижки на кредити: банк випустив незвичну картку, але швидко зупинив її видачу

У Білорусі банк запропонував клієнтам незвичний фінансовий продукт – віртуальну картку, власникам якої нараховували безкоштовні "крутки" в онлайн-казино за поповнення ігрового рахунку. Однак після появи інформації про новинку та критики в соцмережах банк припинив її видачу.

Картку Betera Card представили "Банк Рішення" та гральна платформа Betera. Її оформлення було безкоштовним, повідомляли місцеві медіа. Щоб отримати бонуси, клієнту потрібно було поповнити рахунок в онлайн-казино щонайменше на 20 білоруських рублів (це близько 300 грн).

За умовами програми, після першого поповнення ігрового рахунку від 20 рублів користувачеві обіцяли 50 фриспінів – безкоштовних спроб в ігрових автоматах. За друге та наступні поповнення на таку саму суму можна було отримати до 150 фриспінів.

Водночас виграші, отримані під час безкоштовних "круток", потрібно було відіграти з коефіцієнтом х1. Тобто перед виведенням коштів їх необхідно було ще раз поставити в грі.

Картка також мала звичайні банківські переваги. Банк обіцяв власникам знижену процентну ставку за кредитом, знижки на свої продукти та участь у промоакціях платіжної системи Visa Extra.

Чому банк припинив видачу картки

Після появи інформації про Betera Card у соцмережах користувачі почали критикувати співпрацю банку з гральною платформою. Зокрема, обговорювали те, що фінансова установа фактично заохочує клієнтів поповнювати рахунки онлайн-казино, пропонуючи за це додаткові бонуси.

Окреме обурення викликало поєднання фриспінів із пропозиціями щодо кредитування. Критики звертали увагу на ризик того, що людина, яка витрачає гроші на азартні ігри, може одночасно користуватися кредитними продуктами.

У результаті "Банк Рішення" припинив видачу Betera Card. Йдеться саме про припинення оформлення нових карток. Інформації про автоматичне блокування вже виданих карток немає.

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