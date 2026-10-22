"Борнмут" зіграє з "Міланом": букмекери назвали фаворита центрального матчу Ліги Європи

У центральному матчі 3 туру загального етапу Ліги Європи зіграють англійський "Борнмут" та італійський "Мілан". На думку букмекерів, фаворитами зустрічі є англійці – на їхню перемогу діє коефіцієнт 1.89. На перемогу "россонері" встановлено коефіцієнт 4.10.

На нічию, за даними vbet, діє коефіцієнт 4.00. Тобто букмекери більше вірять у мирний результат поєдинку, ніж у перемогу "Мілана".

Борнмут – фаворит у матчі проти Мілана. Джерело: vbet

Водночас, за даними фахівців, найімовірнішим рахунком матчу є 1:1, на який діє коефіцієнт 5.50. Крім того:

1:0 (перемога "Борнмута") – 6.90;

2:1 (перемога "Борнмута") – 8.10;

2:0 (перемога "Борнмута") – 9.80.

Найменш імовірним фахівці вважають рахунок 5:5. На нього встановлено коефіцієнт 401.00.

Гра відбудеться 22 жовтня на полі "Борнмута". Початок – 22:00.

Найімовірнішим рахунком матчу є 1:1. Джерело: vbet

Після 2 турів "Борнмут" посідає 5 місце в турнірній таблиці. У нього 6 очок і різниця м’ячів – 5:1.

"Мілан" має 3 очки й посідає 16 місце. Різниця м’ячів – 4:2.

Усі матчі загального 3 туру Ліги Європи. Джерело: terrikon.com

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, менш ніж за місяць до вручення головної індивідуальної нагороди у футболі – "Золотого м’яча" – головним фаворитом на її отримання, на думку букмекерів, є гравець "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль. Він же вважався головним претендентом на нагороду і у вересні.