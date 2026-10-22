"Борнмут" зіграє з "Міланом": букмекери назвали фаворита центрального матчу Ліги Європи
"Борнмут" зіграє з "Міланом".
Джерело: УЄФА
У центральному матчі 3 туру загального етапу Ліги Європи зіграють англійський "Борнмут" та італійський "Мілан". На думку букмекерів, фаворитами зустрічі є англійці – на їхню перемогу діє коефіцієнт 1.89. На перемогу "россонері" встановлено коефіцієнт 4.10.
На нічию, за даними vbet, діє коефіцієнт 4.00. Тобто букмекери більше вірять у мирний результат поєдинку, ніж у перемогу "Мілана".
Борнмут – фаворит у матчі проти Мілана.
Джерело: vbet
Водночас, за даними фахівців, найімовірнішим рахунком матчу є 1:1, на який діє коефіцієнт 5.50. Крім того:
- 1:0 (перемога "Борнмута") – 6.90;
- 2:1 (перемога "Борнмута") – 8.10;
- 2:0 (перемога "Борнмута") – 9.80.
Найменш імовірним фахівці вважають рахунок 5:5. На нього встановлено коефіцієнт 401.00.
Гра відбудеться 22 жовтня на полі "Борнмута". Початок – 22:00.
Найімовірнішим рахунком матчу є 1:1.
Джерело: vbet
Після 2 турів "Борнмут" посідає 5 місце в турнірній таблиці. У нього 6 очок і різниця м’ячів – 5:1.
"Мілан" має 3 очки й посідає 16 місце. Різниця м’ячів – 4:2.
Усі матчі загального 3 туру Ліги Європи.
Джерело: terrikon.com
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, менш ніж за місяць до вручення головної індивідуальної нагороди у футболі – "Золотого м’яча" – головним фаворитом на її отримання, на думку букмекерів, є гравець "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль. Він же вважався головним претендентом на нагороду і у вересні.