Букмекери "визначили" чемпіона України: названо фаворита УПЛ

На думку букмекерів, донецький "Шахтар" є фаворитом української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2026/27. На те, що ця команда здобуде чемпіонство, діє коефіцієнт 1.60 – найнижчий серед усіх учасників турніру.

Другим же, за даними vbet, іде житомирське "Полісся". Для нього встановлено коефіцієнт 2.70.

Для київського "Динамо" діє коефіцієнт 9.00. Воно третє у списку претендентів на перемогу.

Такий самий встановлено для "Харкова". І він вважається останнім реальним претендентом на перемогу в турнірі.

"Шахтар" є фаворитом українс... Джерело: vbet Розгорнути

Річ у тім, що для решти команд діють коефіцієнти від 51.00 до 2001.00. Так:

для "Карпат" встановили коефіцієнт – 51.00;

для ЛНЗ – 101.00;

для "Зорі" – 301.00

для "Колоса" – 1001.00;

для "Кривбасу" – 2001.00;

для "Буковини" – 2001.00;

для "Епіцентру" – 2001.00;

для "Вереса" – 2001.00;

для "Чорноморця" – 2001.00;

для "Лівого берега" – 2001.00;

для "Оболоні" – 2001.00;

для "Кудрівки" – 2001.00.

Наразі команди провели в чемпіонаті приблизно по 10-12 матчів. За їхніми підсумками:

на 1-му місці йде "Шахтар", у якого 29 очок;

на 2-му – "Полісся" з 28 очками;

"Динамо" з 23 очками третє;

на 4-му місці йде "Харків" – у нього 21 очко;

у зоні перехідних матчів – "Верес" і "Оболонь", у яких 9 і 8 очок відповідно;

у зоні вильоту – "Кудрівка" і "Кривбас", які набрали 8 і 7 очок відповідно.

Турнірна таблиця УПЛ. Джерело: terrikon.com

Як повідомляв OBOZ.UA, після 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів фаворитами турніру букмекери вважають чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". На їхню перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського ж "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 501.00. Він лише 28-й у списку претендентів на перемогу.