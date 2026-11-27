Букмекери "визначили" переможця Ліги націй: це не Іспанія

На думку букмекерів, збірна Англії з футболу є головною фавориткою на перемогу в Лізі націй. На її тріумф діє коефіцієнт 4.00 – найнижчий серед усіх учасників турніру.

Далі, за даними vbet, йдуть Іспанія та Франція. На те, що турнір виграють ці збірні, діє коефіцієнт 4.50.

Четверта – Німеччина, з коефіцієнтом 6.50. Далі йдуть:

Португалія – 7.00;

Нідерланди – 11.00;

Бельгія – 17.00;

Норвегія – 21.00.

Збірна Англії з футболу є го... Джерело: vbet Розгорнути

Водночас найбільші шанси на вихід у фінал має та сама Англія – на її перемогу діє коефіцієнт 2.38. За нею йдуть:

Іспанія – 2.75;

Франція – 2.75;

Німеччина – 3.50;

Португалія – 4.00;

Нідерланди – 4.00;

Бельгія – 7.00;

Норвегія – 8.00.

Найбільші шанси на вихід у ф... Джерело: vbet Розгорнути

Чвертьфінали Ліги націй заплановані на 25-30 березня. На цій стадії розіграють путівки до Фіналу чотирьох, який відбудеться вже в червні.

У самому 1/4 фіналу зіграють:

Іспанія – Франція;

Норвегія – Англія;

Нідерланди – Португалія;

Бельгія – Німеччина.

У 1/2 фіналу зустрінуться:

Переможець пари 3 – Переможець пари 1;

Переможець пари 4 – Переможець пари 2.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас після 5 туру загального етапу Ліги чемпіонів букмекери вважають фаворитами турніру чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". На їхню перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського ж "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 1001.00. Він лише 29-й у списку претендентів на перемогу.