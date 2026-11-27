Букмекери "визначили" переможця Ліги націй: це не Іспанія
Букмекери "визначили" переможця Ліги націй.
Джерело: facebook.com/EnglandTeam
На думку букмекерів, збірна Англії з футболу є головною фавориткою на перемогу в Лізі націй. На її тріумф діє коефіцієнт 4.00 – найнижчий серед усіх учасників турніру.
Далі, за даними vbet, йдуть Іспанія та Франція. На те, що турнір виграють ці збірні, діє коефіцієнт 4.50.
Четверта – Німеччина, з коефіцієнтом 6.50. Далі йдуть:
- Португалія – 7.00;
- Нідерланди – 11.00;
- Бельгія – 17.00;
- Норвегія – 21.00.
Збірна Англії з футболу є го...
Джерело: vbet
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Водночас найбільші шанси на вихід у фінал має та сама Англія – на її перемогу діє коефіцієнт 2.38. За нею йдуть:
- Іспанія – 2.75;
- Франція – 2.75;
- Німеччина – 3.50;
- Португалія – 4.00;
- Нідерланди – 4.00;
- Бельгія – 7.00;
- Норвегія – 8.00.
Найбільші шанси на вихід у ф...
Джерело: vbet
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Чвертьфінали Ліги націй заплановані на 25-30 березня. На цій стадії розіграють путівки до Фіналу чотирьох, який відбудеться вже в червні.
У самому 1/4 фіналу зіграють:
- Іспанія – Франція;
- Норвегія – Англія;
- Нідерланди – Португалія;
- Бельгія – Німеччина.
У 1/2 фіналу зустрінуться:
- Переможець пари 3 – Переможець пари 1;
- Переможець пари 4 – Переможець пари 2.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас після 5 туру загального етапу Ліги чемпіонів букмекери вважають фаворитами турніру чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". На їхню перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського ж "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 1001.00. Він лише 29-й у списку претендентів на перемогу.
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