Чоловік не знав, що носить $1 млн у гаманці: як він знайшов власний джекпот

54-річний Майкл Вандер Люгт із міста Вайомінг у штаті Мічиган (США) майже два місяці носив у гаманці лотерейний білет, який приніс йому $1 млн. Про виграш чоловік випадково дізнався в магазині: він хотів купити напій, але не мав достатньо готівки й замість оплати карткою попросив касирку перевірити кілька старих білетів.

Один із них виявився виграшним. Про це повідомили в Michigan Lottery.

Це білет Майкл придбав у магазині у Вайомінгу. Він брав участь у розіграші Powerball 8 серпня 2026 року. Але після тиражу не перевірив результат і залишив білет разом з іншими в гаманці.

Який вигляд має щасливий білет. Джерело: Michigan Lottery

Коли чоловік зупинився в магазині по напій, з'ясувалося, що йому не вистачає готівки. Він вирішив не розраховуватися карткою, а віддав касирці кілька білетів, на яких, як вважав, мав бути хоча б невеликий виграш.

Працівниця магазину перевірила їх і повідомила, що один із квитків потрібно пред'явити в офісі лотереї. Після цього Вандер Люгт повернувся до автомобіля та перевірив результати відповідного розіграшу. Коли він побачив числа, то відразу впізнав комбінацію зі свого білета.

"Я відразу впізнав числа й не міг стримати емоцій! Не можу повірити, що майже два місяці носив цей квиток у гаманці й не знав, що він коштує $1 млн", – розповів чоловік представникам Michigan Lottery.

У розіграші 8 серпня випали білі кулі з номерами 5, 9, 35, 54 і 63, а червоною кулею Powerball стало число 7. Вандер Люгт вгадав усі п'ять основних чисел, але не вгадав додаткову червону кулю. Тому він отримав джекпот другого рівня на $1 млн, а не головний джекпот.

На той момент джекпот Powerball оцінювали у $864 млн, або $374,1 млн у разі вибору одноразової виплати. У цьому тиражі головного переможця не було. Окрім чоловіка з Мічигану, ще троє учасників зі США вгадали п'ять основних чисел і також отримали по $1 млн.

За правилами Powerball, для головного джекпоту потрібно вгадати всі п'ять білих чисел і червону кулю. Шанс отримати приз у $1 млн, вгадавши п'ять білих чисел без додаткової кулі, становить приблизно 1 до 11,7 млн. Загальна ймовірність виграти будь-який приз у грі – 1 до 24,87.

Після того як виграш підтвердили, Майкл відвідав штаб-квартиру лотереї в місті Лансінг і оформив отримання грошей. За його словами, він планує погасити іпотеку та інвестувати решту коштів.

У штаті Мічиган переможці розіграшів мають один рік від дати тиражу, щоб звернутися по приз. Тобто квиток Вандер Люгта залишався дійсним до 8 серпня 2027 року. Чоловік отримав гроші значно раніше, хоча й не перевіряв результат майже два місяці.

Для призів від $100 тис. передбачена окрема процедура: переможець має звернутися до штаб-квартири Michigan Lottery в Лансінгу та заздалегідь записатися на прийом. Також потрібно надати оригінал виграшного білета, посвідчення особи та картку соціального страхування.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше львів’янин виграв у лотерею 300 тис. грн, витративши на білет 40 грн. Чоловік розповів, що передчував перемогу ще напередодні. А виграшний білет купив майже випадково, змінивши маршрут дорогою додому.