Чоловік знайшов монету на парковці й виграв 30 тис.: незвична історія щасливчика

Чоловік із Меріленду (США) знайшов на парковці монету номіналом один цент, після чого повірив у везіння та вирішив купити лотерейний білет. Він виграв $100 і витратив частину призу на ще один білет. Друга спроба виявилася значно успішнішою – вона принесла йому $30 тис.

Про повідомила лотерея штату Меріленд. Переможець – житель округу Толботт, колишній працівник машинобудівної галузі, який зараз працює неповний день.

Чоловік розповів, що має звичку підбирати монети, які бачить на землі. Цього разу на парковці йому трапився один цент, покладений орлом догори. Він сприйняв знахідку як щасливий знак і вирішив придбати скретч-білет. Той приніс йому $100.

Частину виграних грошей американець використав для купівлі наступного квитка – за $30. Це був білет 30X Cash, який і приніс головний приз у $30 тис.

Переможець збирався на свою роботу з неповною зайнятістю, коли вирішив стерти захисний шар із другого білета. Побачивши, що виграв, він ледве стримував емоції.

Однак чоловік дочекався завершення робочої зміни, перш ніж поділитися новиною. "Після виграшу я був дуже схвильований і трохи нервував", – розповів він представникам лотереї.

Американець планує покласти $30 тис. на ощадний рахунок. Виграшний квиток придбали в магазині Royal Farms за адресою 32303 Queen Anne Highway у населеному пункті Квін-Енн. За його продаж торговельна точка отримає окремий бонус $300 від лотереї.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше пенсіонер із Києва виграв 120 тис. грн, витративши на переможний лотерейний білет лише 30 грн. Він розповів про свою стратегію.