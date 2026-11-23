Де Брюйне повертається до "Манчестер Сіті": названо фаворита одного з головних матчів ЛЧ

В одному з центральних матчів 5-го туру загального етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" прийматиме "Наполі", за який виступає колишній лідер містян Кевін де Брюйне. На думку букмекерів, фаворитом зустрічі є англійська команда – причому явним: на її перемогу діє коефіцієнт 1.26, тоді як для неаполітанців він становить 9.40.

На нічию, за даними vbet, діє коефіцієнт 6.20. Тобто такий результат матчу хоч і вважається малоймовірним, але все ж у нього вірять більше, ніж у перемогу італійців.

Манчестер Сіті – фаворит у м... Джерело: vbet Розгорнути

Водночас найімовірнішим рахунком букмекерам видається 1:0 на користь МС – на нього діє коефіцієнт 8.20. А крім того:

2:0 (перемога МС) – 8.30;

3:1 (перемога МС) – 8.70;

3:0 (перемога МС) – 8.90.

Найменш імовірними вважаються рахунки 4:4 і 5:5. Для них діє коефіцієнт 351.00.

Матч відбудеться 24 листопада на полі "Манчестер Сити". Початок – 22:00.

Найімовірнішим рахунком букм... Джерело: vbet Розгорнути

У перших 4-х матчах МС набрав 9 очок. У цієї команди:

7-ме місце в таблиці;

3 перемоги;

0 нічиїх;

1 поразка;

12 забитих голів;

7 пропущених.

"Наполі" має 3 очки. У нього:

27 місце;

1 перемога;

0 нічиїх;

3 поразки;

6 забитих голів;

11 пропущених.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас після 4 туру загального етапу Ліги чемпіонів букмекери вважають фаворитами турніру чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". На їхню перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського ж "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 501.00. Він лише 28-й у списку претендентів на перемогу.