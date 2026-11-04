Дружина навіть не повірила: чоловік виграв 60 млн завдяки папірцю на холодильнику

Житель Австрлії з передмістя Сіднея виграв у лотерею 60 млн австралійських доларів. Квиток він купив дорогою до магазину по смаколики дітям, а потім прикріпив його до дверцят холодильника. Дружина навіть не повірила в те, що родина стала значно багатшою.

Переможець із району Вудкрофт вгадав усі сім основних чисел у розіграші Oz Lotto №1707, що відбувся у вівторок, 3 листопада. Він став єдиним переможцем і забрав увесь джекпот, повідомила лотерейна компанія The Lott.

Того вечора чоловік сидів із дружиною на дивані й перевіряв результати в застосунку. Побачивши, що хтось виграв 60 млн, дружина сказала, що це точно не вони. Та чоловік згадав про білет на холодильнику, підійшов до нього й відсканував.

"Коли я побачив результат, просто стояв і не міг поворухнутися. Це не здається реальним, я не знаю – мене переповнюють емоції. Минулої ночі я зовсім не спав", – розповів переможець.

Чоловік пов'язує виграш із проханням дітей купити їм смаколики. "Усе завдяки моїм дітям. Вони хотіли смаколиків, тож я поїхав до магазину, а коли був там, купив цей білет. Це змінило все моє життя", – сказав австралієць.

Переможець уже знає, який будинок хоче придбати, і планує подбати про родину. Одразу звільнятися з роботи він не збирається. Чоловік також не виключає, що згодом відкриє власний бізнес.

"Я знаю, який будинок хочу купити. Знаю, що хочу зробити для своєї сім'ї. Я й далі ходитиму на роботу, але, хто знає, можливо, навіть започаткую власну справу. У мене є мрії. Більше нікому не доведеться хвилюватися", – зазначив він.

Виграшний білет купили у Woodcroft Newsagency в торговому центрі Woodcroft Village Shopping Centre, у західній частині Сіднея. Власник магазину Майкл Бутрос сказав, що дуже радий продати квиток із головним виграшем. За його словами, кілька років тому магазин уже продавав частку в лотерейному синдикаті, який виграв перший приз у Powerball.

Цей джекпот став третім за величиною призом в історії Oz Lotto. Виграшні числа розіграшу 3 листопада: 18, 19, 38, 7, 30, 22 і 27. Додатковими були числа 3, 23 і 45.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше 54-річний американець майже два місяці носив у гаманці лотерейний білет і не знав, що виграв $1 млн. Про свою перемогу він дізнався майже випадково.