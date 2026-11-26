Google загрожує $150 млн штрафу через азартні ігри: в чому звинуватили компанію

Уряд Малайзії подав до суду на Google, вимагаючи майже 150 млн доларів компенсації за неналежну модерацію YouTube. Причиною стала реклама азартних ігор на платформі, оскільки гемблінг в цій країні заборонений.

Як повідомляє The Wall Street Journal, Комісія з комунікацій та мультимедіа Малайзії подала проти компанії два позови. У кожному регулятор вимагає стягнути по 300 млн малайзійських рингітів – приблизно по 72,9 млн доларів. Сукупна сума претензій становить 145,8 млн доларів.

У чому звинувачують YouTube

Перший позов стосується матеріалів про онлайн-гемблінг, шахрайство та обман користувачів. Малайзійський регулятор стверджує, що Google не вживала належних заходів, щоб зупинити поширення такого контенту на YouTube.

Це особливо важливо для Малайзії, де азартні ігри здебільшого заборонені без спеціальної ліцензії або прямого дозволу закону. Тому реклама нелегальних казино та пов'язані з нею пропозиції можуть порушувати місцеві правила.

Другий позов пов'язаний із повторною публікацією на відеохостингу матеріалів блогера Вана Мухаммада Азрі Вана Деріса, відомого під псевдонімом Papagomo, всупереч чинній судовій забороні.

Яка ситуація зі скаргами на YouTube

За даними малайзійського відомства, з 1 січня до 28 жовтня воно направило YouTube 74 703 звернення. Майже всі вони стосувалися нелегальних азартних ігор в інтернеті.

Регулятор заявив, що платформа залишила без відповіді 4950 скарг щодо гемблінгу. Ще у 1468 випадках YouTube реагував на звернення або видаляв матеріали із затримкою понад 30 днів.

Сума позовних вимог, за поясненням відомства, також відображає витрати державних ресурсів на опрацювання понад 50 тисяч шкідливих онлайн-публікацій. Представник YouTube заявив, що сервіс дотримується місцевого законодавства, перевіряє контент відповідно до власних правил і взаємодіє з урядом. У компанії наголошують, що намагаються поєднувати безпеку платформи зі свободою слова та доступом до інформації.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у вересні Google суттєво посилив правила реклами азартних ігор, поширивши вимоги щодо обов'язкової сертифікації на всі категорії ніші. Таким чином, сайти на безкоштовних субдоменах та ресурси, не пов'язані з гемблінгом, потраплять під повну заборону, а керуючі акаунти (MCC) за систематичні порушення назавжди втратять право отримувати рекламні сертифікати.