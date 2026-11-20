Гетманцев взявся за VBET і згадав про схеми: медіа говорять про зв'язок казино з Гранцом

Легальний в Україні оператор азартних ігор VBET може паралельно обслуговувати українських гравців через іноземну компанію, зареєстровану на Кюрасао, та приймати ставки у гривні через P2P-перекази. Такі результати тестування сайту VBET.com озвучили під час засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань грального бізнесу. Журналісти водночас уже звернули увагу на можливий зв'язок VBET із бізнесменом Артуром Гранцем.

За словами народного депутата від "Слуги народу", голови податкового комітету Данила Гетманцева, платежі проходили через рахунки, які банки не ідентифікували як розрахунки з гральним оператором. Про це Гетманцев розповів 19 листопада під час засідання ТСК, а згодом повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він звернув увагу на те, що українська та іноземна компанії працюють під одним брендом, але мають різні ліцензії та юридичні структури. "На прикладі VBET перевірили, як працює ця схема. Гроші приймаються у гривні через P2P-перекази. При цьому українська та іноземна компанії мають одного власника", – заявив депутат.

Два сайти VBET і один власник

За даними, наведеними під час засідання, в Україні працює ТОВ "ВБЕТ УКРАЇНА", яке має ліцензію на організацію азартних ігор від державного агентства ПлейСіті. Його офіційний сайт – VBET.UA.

Водночас сайт VBET.com обслуговує інша юридична особа – зареєстрована на Кюрасао компанія Radon B.V. Вона має ліцензію місцевого грального регулятора Curaçao Gaming Authority. У реєстрі регулятора зазначено, що дозвіл на роботу VBET.com має статус активного.

Кінцевим бенефіціарним власником українського ТОВ "ВБЕТ УКРАЇНА" на офіційному сайті компанії зазначений Рудольф Погосян. Водночас у виписці з реєстру акціонерів Radon B.V. від 5 жовтня 2023 року він також зазначений власником 100% акцій цієї компанії.

Як працювали платежі через P2P

За словами Гетманцева, під час тестування іноземний сайт приймав ставки у гривні через P2P-рахунки. Йдеться про перекази між рахунками, які технічно можуть виглядати як звичайні операції між користувачами, а не як оплата послуг грального оператора.

Депутат стверджує, що такі платежі не розпізнавали як розрахунки з казино monobank, ПриватБанк та Ощадбанк. Це викликає питання щодо контролю за фінансовими потоками грального бізнесу. Адже якщо перекази проходять не безпосередньо на рахунок юридичної особи оператора, їх складніше ідентифікувати як платежі за азартні ігри.

Гетманцев також заявив, що українська компанія працює за вітчизняною ліцензією та сплачує передбачені законодавством податки, тоді як діяльність іноземної структури, яка, за його твердженням, орієнтується на українську аудиторію, не супроводжується сплатою податків в Україні.

Які ще казино можуть працювати через іноземні ліцензії

За словами Гетманцева, аналогічні питання виникли не лише до VBET. Він назвав ще кілька операторів, які, за його твердженням, мають українські ліцензії та паралельно оформлюють дозволи в Кюрасао. Серед них – CityCode, 4Fun, GameCity, SparkTech та Native.

Депутат припустив, що іноземні ліцензії могли б використовуватися для виходу на міжнародні ринки, зокрема в Латинській Америці. Однак, за результатами перевірки, про яку він розповів, іноземні сайти продовжували приймати ставки від українців.

Українське законодавство передбачає, що організатор азартних ігор в інтернеті повинен мати відповідну українську ліцензію та працювати через зареєстрований сайт у доменній зоні UA. Банки й інші надавачі платіжних послуг зобов'язані відмовляти в платежах на користь операторів, які проводять азартні ігри в Україні без належної ліцензії.

Водночас ліцензійні умови Curaçao Gaming Authority також зобов'язують операторів дотримуватися законодавства тих країн, де вони ведуть діяльність. Гетманцев заявив, що український регулятор може звернутися до кюрасаоської сторони щодо можливих порушень і домагатися перегляду ліцензії іноземного оператора.

При цьому Гетманцев окремо наголосив, що ТСК не має слідчих повноважень і доступу до банківських рахунків. Тому озвучені результати тестування та питання щодо платежів потребують перевірки правоохоронних і контролюючих органів.

До чого тут Артур Гранц

Окремо журналіст Євген Плінський звернув увагу на можливий вплив на VBET бізнесмена Артура Гранца. Утім, це ім'я у контексті VBET з'являється не вперше.

Сам Гранц в інтерв'ю в травні 2025 року розповідав про дружні та ділові зв'язки із засновниками міжнародного грального бізнесу під брендом VBet – братами Вігеном та Ваге Бадалянами.

За словами Гранца, він дружить із Вігеном Бадаляном близько 25 років. Коли після легалізації азартних ігор в Україні брати вирішили вийти на український ринок, вони придбали необхідні ліцензії та інвестували у запуск бізнесу $25 млн. Гранц стверджував, що допомагав їм знайомствами та діловими контактами. Крім того, сторони домовилися, що після стабілізації роботи компанії він зможе придбати 25-30% бізнесу.

Важлива деталь стосується і першого керівника української компанії. Ним став Георгій Гівішвілі – особистий знайомий Гранца, який раніше працював у бізнесі, пов'язаному з видавцем Forbes Ukraine. За даними корпоративної історії ТОВ "ВБЕТ УКРАЇНА", Гівішвілі керував компанією до грудня 2022 року, після чого директором став Олександр Блохін.

У тому ж інтерв'ю Гранц заперечив, що є таємним власником VBET. Він також розповів, що брати Бадаляни згодом відійшли від українського грального бізнесу, продавши його Погосяну. Раніше, у лютому 2024 року, компанія у відповіді на запит OBOZ.UA категорично заявляла: "Артур Гранц не має жодного відношення та не впливає на діяльність ТОВ "ВБЕТ УКРАЇНА".

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше бізнесмен Артур Гранц подав до суду на адміністратора телеграм-каналу "Джокер". Звинувачення стосуються систематичного інформаційного булінгу.