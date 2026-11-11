Іспанія чи Франція? Букмекери назвали головного фаворита Ліги націй
Букмекери назвали головного...
Джерело: RFEF
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На думку букмекерів, збірна Іспанії з футболу є головною фавориткою на перемогу в Лізі націй. На її тріумф діє коефіцієнт 3.00 – найнижчий серед усіх учасників турніру.
Другою йде Франція. На перемогу цієї збірної в турнірі діє коефіцієнт 3.75.
Третя – Англія, з коефіцієнтом 5.50. Далі йдуть:
- Португалія – 6.00;
- Німеччина – 11.00;
- Нідерланди – 13.00;
- Італія – 21.00;
- Греція – 26.00;
- Бельгія – 34.00;
- Норвегія – 51.00;
- Данія – 67.00.
Найменші шанси, на думку букмекерів, у збірної Хорватії – на її перемогу встановлено коефіцієнт 501.00. Також не надто вірять в Уельс, для якого діє коефіцієнт 251.00.
Збірна Іспанії з футболу є г...
Джерело: vbet.ua
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Наразі турнір перебуває на груповому етапі. Після 4-х зіграних турів турнірні таблиці своїх груп дивізіону А (учасники якого і розіграють перемогу в усьому турнірі) очолюють:
- Група А1: Франція – 10 очок.
Франція очолює групу А1 Ліги націй.
Джерело: terrikon.com
- Група А2: Нідерланди – 8 очок.
Турнірні таблиці груп Ліги націй.
Джерело: terrikon.com
- Група А3: Іспанія – 12 очок.
Іспанія набрала максимальні...
Джерело: terrikon.com
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- Група А4: Португалія – 12 очок.
Заключні матчі групового ета...
Джерело: terrikon.com
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Заключні матчі групового етапу в лізі А відбудуться 12-17 листопада.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас букмекери не вважають збірну України з футболу фавориткою на перемогу в Групі В2 Ліги націй. Ба більше, нашій команді "відводять" боротьбу за збереження місця у другому за силою дивізіоні ліги.
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