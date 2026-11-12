Time to read1 хв
303

Італія зіграє з Францією: названо фаворита головного матчу дня в Лізі націй

Станіслав Кожемякін

Італія змагатиметься з Францією

На думку букмекерів, фаворитом у центральному матчі першого дня 5 туру загального етапу Ліги націй між збірними Італії та Франції є гості. На їхню перемогу діє коефіцієнт 2.06, тоді як для італійців він складає 3.78.

На нічию, розповіли у vbet, діє коефіцієнт 3.72. Тобто, вважають фахівці, мирний результат майже так само малоймовірний, як і перемога Італії.

Фаворитом у матчі між збірни...

Джерело: vbet

Розгорнути

Водночас найімовірнішим рахунком вважається 1:1 – на нього діє коефіцієнт 6.40. А також:

  • 1:2 (перемога Франції) – 8.00;
  • 0:1 (перемога Франції) – 8.60;
  • 2:2 – 11.00;
  • 0:2 (перемога Франції) – 12.00;
  • 2:1 (перемога Італії) – 13.00.

Найменш імовірним букмекерам видається рахунок 5:5. На нього діє коефіцієнт 401.00.

Матч відбудеться 12 листопада. Початок – 21:45.

Найімовірнішим рахунком вважається 1:1.

Джерело: vbet

Після перших 4-х турів у групі А1 Франція посідає 1 місце, що дає їй змогу вийти до плей-оф турніру. У цієї команди:

  • 10 очок;
  • 3 перемоги;
  • 1 нічия;
  • 0 поразок;
  • 7 забитих голів;
  • 2 пропущених.

Італія посідає 2 місце. У неї:

  • 7 очок;
  • 2 перемоги;
  • 1 нічия;
  • 1 поразка;
  • 8 забитих голів;
  • 5 пропущених.

Після перших 4-х турів у гру...

Джерело: terrikon.com

Розгорнути

Схожі теми
ФутболЛіга наційзбірна Італії з футболуЗбірна Франції з футболубукмекери
0