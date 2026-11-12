Італія зіграє з Францією: названо фаворита головного матчу дня в Лізі націй

На думку букмекерів, фаворитом у центральному матчі першого дня 5 туру загального етапу Ліги націй між збірними Італії та Франції є гості. На їхню перемогу діє коефіцієнт 2.06, тоді як для італійців він складає 3.78.

На нічию, розповіли у vbet, діє коефіцієнт 3.72. Тобто, вважають фахівці, мирний результат майже так само малоймовірний, як і перемога Італії.

Фаворитом у матчі між збірни... Джерело: vbet Розгорнути

Водночас найімовірнішим рахунком вважається 1:1 – на нього діє коефіцієнт 6.40. А також:

1:2 (перемога Франції) – 8.00;

0:1 (перемога Франції) – 8.60;

2:2 – 11.00;

0:2 (перемога Франції) – 12.00;

2:1 (перемога Італії) – 13.00.

Найменш імовірним букмекерам видається рахунок 5:5. На нього діє коефіцієнт 401.00.

Матч відбудеться 12 листопада. Початок – 21:45.

Найімовірнішим рахунком вважається 1:1. Джерело: vbet

Після перших 4-х турів у групі А1 Франція посідає 1 місце, що дає їй змогу вийти до плей-оф турніру. У цієї команди:

10 очок;

3 перемоги;

1 нічия;

0 поразок;

7 забитих голів;

2 пропущених.

Італія посідає 2 місце. У неї:

7 очок;

2 перемоги;

1 нічия;

1 поразка;

8 забитих голів;

5 пропущених.