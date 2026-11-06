Хто виграє Лігу Європи: букмекери оцінили шанси всіх команд
Хто виграє Лігу Європи
Після 4 туру загального етапу Ліги Європи букмекери вважають фаворитом турніру португальську "Бенфіку". На її перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру.
На другому місці, за даними vbet, іде німецький "Баєр". Для нього встановили коефіцієнт 6.00. Такий самий діє для англійського "Борнмута".
Після 4 туру загального етап...
Джерело: vbet.ua
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Для італійського "Ювентуса" діє коефіцієнт 8.00. До числа реальних претендентів на перемогу також входять:
- "Мілан" (Італія) – 17.00;
- "Юніон Сен-Жилуаз" (Бельгія) – 17.00;
- "Олімпіакос" (Греція) – 26.00;
- "Реал Сосьєдад" (Іспанія) – 26.00;
- "Сандерленд" (Англія) – 26.00;
- "Бешикташ" (Туреччина) – 26.00;
- "Крістал Пелас" (Англія) – 26.00.
Найменше ж букмекери вірять у тріумф вірменського "Арарата", для якого діє коефіцієнт 2001.00. Також мінімальні шанси у команд:
- "Ліллестрем" (Норвегія) – 1001.00;
- "Лех" (Польща) – 1001.00.
Після 4 турів одразу 3 команди мають максимальні 12 очок. Це:
- "Бенфіка";
- "Борнмут";
- "Ференцварош".
На дні турнірної таблиці – з 0 очок – 1 клуб. Це "Арарат".
Наступний тур загального етапу Ліги Європи відбудеться 26 листопада.
5-й тур загального етапу Ліг...
Джерело: terrikon.com
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Як повідомляв OBOZ.UA, після 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів фаворитами турніру букмекери вважають чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". На їхню перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського ж "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 501.00. Він лише 28-й у списку претендентів на перемогу.
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