Хто виграє Лігу Європи: букмекери оцінили шанси всіх команд

Після 4 туру загального етапу Ліги Європи букмекери вважають фаворитом турніру португальську "Бенфіку". На її перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру.

На другому місці, за даними vbet, іде німецький "Баєр". Для нього встановили коефіцієнт 6.00. Такий самий діє для англійського "Борнмута".

Після 4 туру загального етап... Джерело: vbet.ua Розгорнути

Для італійського "Ювентуса" діє коефіцієнт 8.00. До числа реальних претендентів на перемогу також входять:

"Мілан" (Італія) – 17.00;

"Юніон Сен-Жилуаз" (Бельгія) – 17.00;

"Олімпіакос" (Греція) – 26.00;

"Реал Сосьєдад" (Іспанія) – 26.00;

"Сандерленд" (Англія) – 26.00;

"Бешикташ" (Туреччина) – 26.00;

"Крістал Пелас" (Англія) – 26.00.

Найменше ж букмекери вірять у тріумф вірменського "Арарата", для якого діє коефіцієнт 2001.00. Також мінімальні шанси у команд:

"Ліллестрем" (Норвегія) – 1001.00;

"Лех" (Польща) – 1001.00.

Після 4 турів одразу 3 команди мають максимальні 12 очок. Це:

"Бенфіка";

"Борнмут";

"Ференцварош".

На дні турнірної таблиці – з 0 очок – 1 клуб. Це "Арарат".

Наступний тур загального етапу Ліги Європи відбудеться 26 листопада.

5-й тур загального етапу Ліг... Джерело: terrikon.com Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, після 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів фаворитами турніру букмекери вважають чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". На їхню перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського ж "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 501.00. Він лише 28-й у списку претендентів на перемогу.