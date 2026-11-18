Хто здобуде "Золотий м'яч 2027": букмекери назвали головного фаворита

Хоча до вручення головної індивідуальної нагороди у футболі – "Золотого м’яча" – за поточний сезон ще близько року, букмекери вже почали "прикидати", хто отримає нагороду. І поки головним претендентом є гравець "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль.

"Попри те, що у 2026 році він ледь не отримав "Золотий м’яч", Ламін Ямаль усе ще може стати наймолодшим володарем цієї нагороди наступного року. Його видатні здібності в поєднанні із зірковим статусом роблять його практично беззаперечним фаворитом у майбутньому... Він також розпочав сезон 2026/27 у блискучій формі", – охарактеризували Ямаля в Givemesport.

Наступний "у черзі" на отримання престижної нагороди, за даними порталу, – гравець "Реала" та збірної Франції Кіліан Мбаппе. До топ-10 також увійшли:

Майкл Олісе ("Баварія", збірна Франції);

Рафінья ("Барселона", збірна Бразилії);

Джуд Беллінгем ("Реал", збірна Англії);

Гаррі Кейн ("Баварія", збірна Англії);

Ерлінг Голланд ("Манчестер Сіті", збірна Норвегії);

Деклан Райс ("Арсенал", збірна Англії);

Усман Дембеле (ПСЖ, збірна Франції);

Дезіре Дуе (ПСЖ, збірна Франції).

Як голосують за "Золотий м’яч"

"Золотий м'яч" присуджується на основі трьох критеріїв: індивідуальні виступи, командні здобутки, чесна гра. Вирішувати, хто переміг, будуть профільні журналісти: по одному представнику від топ-100 країн в останньому рейтингу ФІФА серед чоловіків.

Кожен із членів журі має розподілити бали (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 та 1) між своєю десяткою найкращих футболістів, обраних із тридцяти з фінального списку. Відповідно отримає нагороду той, хто сумарно набере більше очок.

У разі рівності балів, гравці діляться за кількістю перших місць, які він присудив журналістам. Якщо й у цьому випадку нічия зберігається, журі порівняє кількість других, третіх, четвертих місць тощо, доки знайдено перевагу.

Як повідомляв OBOZ.UA, після 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів фаворитами турніру букмекери вважають чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". На їхню перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського ж "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 501.00. Він лише 28-й у списку претендентів на перемогу.