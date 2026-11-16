"Матч життя" для збірної України: букмекери дали прогноз на гру з грузинами

На думку букмекерів, збірна України з футболу є фавориткою в заключному матчі групи В2 проти збірної Грузії. На перемогу "жовто-синіх" (і збереження таким чином місця в другому за силою дивізіоні) діє коефіцієнт 2.17, тоді як для суперників він становить 3.47.

На нічию ж, повідомили у vbet, діє коефіцієнт 3.33. Тобто перемога України вважається найімовірнішим результатом матчу.

Україна – фаворит у матчі проти Грузії. Джерело: vbet

Водночас найімовірнішим рахунком поєдинку букмекерам видається 1:1 – на нього діє коефіцієнт 4.80. А крім того:

1:0 (перемога України) – 6.00;

0:1 (перемога Грузії) – 7.30;

2:1 (перемога України) – 8.90;

0:0 – 9.80.

Найменш імовірними фахівцям видаються рахунки 4:4 і 5:5. На них діє коефіцієнт 251.00.

Гра відбудеться 17 листопада на полі України. Початок – 21:45.

Найімовірнішим рахунком поєд... Джерело: vbet Розгорнути

Перед заключним туром Україна посідає 3 місце в групі, маючи 4 очки. Різниця м’ячів становить 4 голи: 2 забито, 6 пропущено.

Грузія посідає останнє місце з 2 пунктами. Різниця м’ячів становить ті самі 4 голи, однак ця команда зовсім не забивала, а пропустила 4.

Ціна гри висока: той, хто за підсумками турніру опиниться на 4 місці, залишиться в дивізіоні В. Той, хто програє, вилетить до дивізіону С. Таким чином:

грузин влаштує лише перемога;

Україні важливо не програти.

Україна посідає 3 місце в гр... Джерело: terrikon.com Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, після 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів фаворитами турніру букмекери вважають чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". На їхню перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського ж "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 501.00. Він лише 28-й у списку претендентів на перемогу.