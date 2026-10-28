Нерухомість в Еміратах, золото та земля: як чоловіку вдалось зірвати лотерейний джекпот у $27 млн

29-річний індійський IT-фахівець Анілкумар Болла виграв 100 млн дирхамів ($27,2 млн) у лотерею ОАЕ (Об'єднані Арабські Емірати), а за рік придбав нерухомість в Індії та Еміратах, автомобілі, подарував матері золото й купив батькові землю для органічного землеробства. Попри розкішні покупки та подорожі, він планує інвестувати кошти й шукати можливості для бізнесу, а найбільшим своїм досягненням називає можливість допомагати родині та проводити з нею більше часу.

Про це пише MINT. Анілкумар Болла – індійський фахівець у сфері інформаційних технологій, який проживає в Абу-Дабі. Він походить зі штату Телангана, де його родина займалася фермерством.

У жовтні 2025 року чоловік став переможцем лотереї в ОАЕ, вигравши 100 млн дирхамів – суму, еквівалентну приблизно 240 крор рупій, або 2,4 млрд індійських рупій. За словами Болли, фінансова перемога змінила не лише його повсякденні можливості, а й погляди на майбутнє, особисті цілі та пріоритети.

Одним із перших важливих рішень Болли після виграшу стала допомога батькам. Для нього це виявилося значно важливішим за придбання предметів розкоші чи демонстрацію нового фінансового статусу. Чоловік розповів, що його мати давно мріяла про кілька золотих прикрас. Після отримання джекпоту він вирішив здійснити її бажання та придбав для неї прикраси.

Не менш особливим подарунком стала допомога батькові. Родина Болли походить із фермерського середовища, а його батько любить займатися сільським господарством. Тому замість того, щоб просто передати йому гроші, син придбав сільськогосподарські угіддя, на яких батько може займатися органічним землеробством.

Після виграшу в 100 млн дирхамів можна було б очікувати, що родина переможця одразу змінить житло, переїде до розкішного маєтку або почне демонструвати новий рівень достатку. Однак Болла розповів, що його сім'я досі живе в тому самому будинку в Індії, де мешкала до його перемоги.

Річ у тім, що це житло має для родини особливе значення. За словами чоловіка, будинок був домівкою мрії його батька, тому він не захотів відмовлятися від нього лише через появу великих грошей. Водночас Болла придбав нерухомість як в Індії, так і в ОАЕ. Тобто він розширив свої можливості та інвестиційний портфель, але не став змушувати батьків змінювати звичний спосіб життя.

Звичайно, великий виграш дав Боллі змогу здійснити й особисті бажання. За останній рік він придбав автомобілі для себе та брата, оновив смартфон до iPhone 17 Air і купив чотири-п'ять годинників класу люкс. Такі покупки стали частиною нового способу життя, який відкрився перед чоловіком після отримання джекпоту.

Перші місяці після отримання величезної суми стали для Болли періодом нових вражень. Він подорожував разом із сім'єю, відвідав Балі, Таїланд та Амстердам, а також отримав можливість проводити більше часу з близькими.

Однак через рік початкове захоплення поступово вщухло. Сам Болла визнав, що емоції від перших подорожей уже не такі сильні, як одразу після перемоги, хоча він продовжує бути вдячним за нові можливості. Розмірковуючи про досвід, Болла звернувся до інших людей, які раптово отримують великі суми грошей. На його думку, важливо не втрачати голову після фінансового успіху та не сприймати виграш як привід витрачати кошти без обмежень.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, житель Запоріжжя Сергій витратив 60 грн на лотерейний білет і виграв 150 тис. грн. Про виграш він дізнався того самого вечора, близько 23:30, коли дивився результати в мобільному застосунку. Спершу чоловік не повірив побаченому, адже до того ніколи не вигравав, і кілька разів перевірив результат на сайті.