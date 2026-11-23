Новий "Джеймс Бонда" втрапив у скандал: чому ставки на Паттінсона викликали підозри

Обрання голлівудського актора англійського походження Роберта Паттінсона на роль нового Джеймса Бонда стали предметом для жвавих ставок на майданчиках Kalshi та Polymarket. Але активність учасників ставок може вказувати на "злив" інсайдерської інформації.

Про це повідомляє NEXTPredict. Зазначається, що сукупний обсяг торгів на ринках, пов'язаний з майбутнім фільмом про "агента 007" на цих платформах перевищив 10 мільйонів доларів.

Аномалія напередодні рішення

Підозри учасників ринку викликали різкі стрибки ймовірності та нетиповий розрив у цінах між майданчиками до моменту публікації офіційної заяви кіностудії. Зокрема за кілька днів до оголошення ймовірність затвердження 40-річного британського актора підскочила з 6% до 34%, а за лічені години до релізу перевищила 70%.

При цьому в один із моментів контракт на перемогу Паттінсона на Kalshi коштував 35 центів, тоді як на Polymarket його все ще продавали за 14 центів. На цьому тлі трейдери припускають, що люди зі знімальної групи або близького оточення актора могли використати непублічну інформацію для заробітку на ставках.

Реакція керівництва Kalshi

Прямих доказів інсайдерської торгівлі наразі немає, проте ситуацію вже прокоментував керівник відділу контролю Kalshi Роберт Дено. Він не підтвердив і не спростував порушень саме на цьому ринку, посилаючись на правила конфіденційності.

Водночас представник платформи запевнив, що система моніторингу ретельно відстежує підозрілі транзакції. У разі виявлення інсайдерських операцій платформа застосовує санкції до порушників та передає зібрані матеріали правоохоронним органам США.

Що передувало

У розважальній індустрії США вже траплялися гучні скандали, пов'язані з витоками інформації заради ставок:

відеоредактор YouTube-блогера MrBeast заробив $5 тис.на ставках , використовуючи конфіденційну інформацію про контент автора – працівника звільнили та оштрафували на $20 тис.;

, використовуючи конфіденційну інформацію про контент автора – працівника звільнили та оштрафували на $20 тис.; букмекер BetOnline змушений був тимчасово призупинити прийом ставок на роль наступного Джеймса Бонда через аномальний і підозрілий сплеск активності навколо конкретного кандидата.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, на цьому тлі великі кіновиробничі та медійні компанії США суворо заборонили персоналу брати участь у ринках прогнозів щодо кіноіндустрії. Обмеження стосуються ставок на кастинги акторів, дати релізів стрічок та майбутні фінансові результати кінопрокату.