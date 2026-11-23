Обіграли казино на $44 тис. і потрапили до суду: за якою схемою діяли шахраї

У США двох чоловіків засудили до двох років умовного покарання за шахрайство під час гри в покер у місцевих казино. За версією обвинувачення, вони обманом виграли понад 44 тис. доларів у двох закладах протягом серпня 2023 року.

Йдеться про 53-річного Ваагна Галустяна та 54-річного Арміна Мартиросяна, яких обвинувачували в змові з метою шахрайства. Як повідомляє The San Diego Union-Tribune, зрештою, вони визнали провину за одним пунктом обвинувачення кожен – у сприянні злочину після його вчинення.

Яку схему вигадали

За матеріалами кримінальної справи, чоловіки діяли разом за столами Mississippi Stud Poker. Вони згинали кутики карт пальцями, а іноді повертали їх, щоб позначити відразу два або три кути.

Це дозволяло їм визначати, чи має дилер карту високого номіналу, і вирішувати, чи продовжувати гру та робити ставку. Прокуратура стверджувала, що обидва чоловіки потрапили на записи камер відеоспостереження під час маніпуляцій із картами.

Як вони ошукали два казино на $44 тисячі

Перший випадок стався 24 серпня 2023 року в Pala Casino. За версією слідства, після закриття ігрового столу чоловіки залишили заклад, не обмінявши свої фішки на гроші.

Через кілька годин вони повернулися разом, але вже в іншому одязі, щоб обміняти фішки. За тиждень, як стверджує обвинувачення, чоловіки застосували аналогічну схему і в іншому закладі.

Спочатку Галустяна та Мартиросяна обвинувачували за двома пунктами змови з метою вчинення злочину. Також слідство згадувало третю особу, яку спочатку вважали можливим спільником, але так і не встановили її особу.

Яке покарання отримали обвинувачені

Під час засідання суддя призначив обом чоловікам два роки пробації. Він також зазначив, що вони вже відшкодували казино завдані збитки.

Заступник окружного прокурора Кел Логан заявив, що визнання вини за тяжким кримінальним правопорушенням та повне відшкодування збитків свідчать про прийняття чоловіками відповідальності за свої дії.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, раніше в Україні визнали винними трьох учасників організованої злочинної групи, які забезпечували діяльність нелегального грального закладу в центрі Харкова. Кожен з ним буде змушений заплатити 680 тис. грн штрафу.