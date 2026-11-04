Отримав рекордні $29,7 млн у лотерею через незвичне псевдо: що відомо про виграш

У США рекордні $29,7 млн у лотерею Megabucks виграла група людей, які оформили спільний фонд під кумедною назвою "Містер Картопляна Голова". Переможці вирішили забрати гроші одразу й отримають майже $19,6 млн до сплати податків, а магазин, де придбали виграшний квиток, додатково отримає $50 тис.

Про це пише Lottery Post. Результат став історичним для лотереї, яка працює з 1982 року. Попередній рекордний джекпот був значно меншим і датується ще 1985 роком.

Водночас увагу привернула не лише сума виграшу, а й назва трасту, за яким стоїть переможець. Адвокат, який представляє його інтереси, пояснив, звідки взялася така незвична назва.

Переможцем лотереї Megabucks став Mr. Potato Head Trust – траст, зареєстрований у місті Спрінгфілд, штат Массачусетс. Його інтереси представляв адвокат Хайман Дарлінг із юридичної фірми Bacon Wilson. Після завершення розіграшу, у якому сформувався рекордний джекпот, представники трасту заявили права на приз.

У четвер, 28 жовтня, вони прибули до штаб-квартири лотереї штату Массачусетс у Дорчестері, щоб оформити отримання грошей. Переможець мав вибір між виплатою джекпоту за встановленою схемою або отриманням усієї суми одразу зі зменшенням загального розміру виплати. Представники трасту зупинилися на другому варіанті.

Замість повних 29,71 млн доларів вони отримають одноразово 19 635 669 доларів до сплати податків. Тобто різниця між заявленим джекпотом і сумою одноразової виплати становить понад 10 млн доларів. Саме тому сума рекордного виграшу та гроші, які фактично отримує переможець за одноразового розрахунку, відрізняються. При цьому остаточна сума після податкових відрахувань буде ще меншою.

Окрему увагу привернула назва переможця. Mr. Potato Head – це відомий персонаж дитячої іграшки, який зображує картопляну фігуру з деталями обличчя, що можна змінювати. Однак, назва трасту не пов'язана безпосередньо з виробництвом іграшок чи якимось офіційним брендом. Адвокат Хайман Дарлінг пояснив, що учасники трасту знають людину, яка нагадує їм цього персонажа. Саме ця асоціація й стала причиною вибору незвичного найменування.

Таким чином, за назвою, яка може здатися жартівливою, стоїть реальний переможець одного з найбільших лотерейних розіграшів в історії штату. Водночас особи людей, які входять до трасту, у повідомленні про отримання виграшу не розкриваються.

До цього розіграшу найбільший джекпот в історії Megabucks становив 21,7 млн доларів. Його зафіксували 16 жовтня 1985 року – лише через кілька років після запуску гри. Тоді приз не дістався одному переможцю, суму розділили між власниками восьми виграшних квитків.

За інформацією лотереї Массачусетсу, на той час цей джекпот був третім за величиною в історії лотерей США. Новий результат перевершив попередній рекорд майже на 8 млн доларів. Фактично джекпот у 29,71 млн доларів став найбільшим за всю історію цієї лотерейної гри, яка існує вже понад чотири десятиліття.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, канадець виграв у лотерею понад $32 млн і вже вирішив, що частину грошей витратить на допомогу родині, новий будинок та автомобілі. А ще чоловік здійснить давню мрію – купить Dodge Challenger, але з рештою виграшу поки не поспішає й усе ретельно обдумує.