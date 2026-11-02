Поліція "накрила" азартні заклади на Київщині: що відомо про масштаби
В Білій Церкві викрили три н...
Джерело: Нацполіція
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Українські правоохоронці викрили і припинили діяльність трьох підпільних азартних закладів у Білій Церкві на Київській області. Обставини і всіх причетних наразі все ще зʼясовують.
Про це повідомили в поліції Київщини. Зазначається, що за цими фактами слідчими розпочато досудове розслідування за ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор).
Що відомо про підпільну мережу
- Заклади функціонували на території міста без жодних дозвільних документів.
- Для надання нелегальних послуг відвідувачам використовувалася спеціально облаштована комп'ютерна техніка зі спеціалізованим програмним забезпеченням.
- Наразі в межах досудового розслідування слідчі встановлюють усі обставини злочинної діяльності та осіб, причетних до її організації.
Результати обшуків та вилучені докази
Під час проведення слідчих дій у приміщеннях гральних закладів правоохоронці вилучили:
- 28 системних блоків зі спеціалізованим софтом для доступу до азартних ігор;
- комплектуючу комп'ютерну техніку;
- інтернет-роутер та відеореєстратор.
Нові правила кібербезпеки для азартних ігор в Україні
Міністерство цифрової трансформації зобов'язало організаторів азартних ігор та операторів лотерейтерміново привести свої системи інформаційної безпеки у відповідність до нових мінімальних вимог. Причому бізнесам дозволили застосовувати посилені безпекові заходи, але не менші за ухвалені.
Головна особливість нових правил – повна відсутність перехідного періоду, тобто усі суб'єкти ринку мають дотримуватися визначених стандартів вже зараз. Експерти радять операторам азартних ігор та лотерей негайно вжити першочергових заходів:
- сформувати та перевірити внутрішню таблицю встановлених безпекових порогів;
- повністю узгодити кадрові процедури зі службою ІТ для миттєвого відкликання прав доступу звільнених осіб;
- переглянути та оновити чинні договори з ІТ-підрядниками й аутсорсерами з урахуванням нових часових рамки реагування.
Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні запустили Реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх. Людина в Україні, яка в 2026 році вирішила на певний час відмовитися від азартних ігор, може встановити самообмеження без публічного розголосу – дані про внесення до реєстру не відкриті: роботодавці, знайомі, родичі та інші сторонні люди не можуть перевірити, чи є там конкретне ім’я.
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