Прибирали вдома і знайшли мільйони: де переможці лотереї ховали свої виграшні білети

Кілька американців випадково знайшли забуті лотерейні білети під час прибирання будинку, автомобіля та одягу й отримали виграші від $1 млн до $2,9 млн. Більшість переможців планують використати гроші на житло, погашення боргів, пенсію, інвестиції в нерухомість або допомогу дітям, а не на розкішні покупки.

Про це пише Lottery USA. Деякі переможці ледь не викинули квитки разом зі сміттям, а інші могли взагалі втратити право на гроші через те, що надто довго не перевіряли результати розіграшів.

Знайшли $1 млн на кухонному столі: пара роками орендувала житло

Для подружжя з міста Нобл, штат Оклахома, звичайне прибирання кухні стало початком абсолютно нового життя. Чоловік на ім'я Роберт купив квиток Powerball для розіграшу в листопаді 2025 року, але замість того, щоб перевірити результати та покласти його у безпечне місце, залишив на кухонному столі серед інших речей. Згодом він просто забув про покупку.

Квиток пролежав там кілька місяців, поки дружина не вирішила нарешті розібрати накопичений безлад. Під час прибирання вона натрапила на забутий лотерейний квиток і відклала його, щоб перевірити номери пізніше. Проте й цього разу про нього ледь не забули.

Увечері, коли Роберт повернувся з роботи, подружжя все-таки вирішило просканувати квиток через лотерейний додаток. Результат виявився настільки несподіваним, що вони не одразу змогли повірити в побачене. У квитку збіглися п'ять основних номерів, що принесло парі $1 млн. Для людей, які роками орендували житло, цей виграш став можливістю нарешті придбати власний будинок.

Прибирала перед Днем подяки й знайшла $1,8 млн

Історія Гарольда та Тіни Еренберг із Мандевіля, штат Луїзіана, могла закінчитися зовсім інакше, якби жінка не взялася за прибирання перед святами. У 2017 році подружжя готувало будинок до приїзду родичів на День подяки, коли Тіна знайшла кілька старих лотерейних квитків на тумбочці біля ліжка.

Жінка вирішила перевірити їх на сайті державної лотереї та помітила, що один із квитків може бути виграшним. Однак повірити в це було непросто, тому подружжя знову і знову звіряло цифри. Зрештою з'ясувалося, що квиток приніс їм головний приз – $1,8 млн. Але радість від знахідки швидко змінилася хвилюванням, розіграш відбувся ще 6 червня, а термін отримання виграшу майже завершився.

Квиток знайшли в суботу, коли офіс лотереї був зачинений. Гарольд перевірив дату завершення строку виплати й зрозумів, що до його закінчення залишилося приблизно два тижні. Втім, чоловік усе одно боявся, що вони неправильно розрахували час і вже запізнилися.

У понеділок подружжя одразу вирушило до лотерейного офісу та встигло пред'явити квиток. Після сплати податків вони отримали чек на суму понад $1,2 млн. Магазин, у якому придбали щасливий квиток, також отримав бонус – майже $18 тис.

Попри величезний виграш, Гарольд і Тіна не збиралися витрачати гроші на розкішні автомобілі чи дорогі подорожі. Вони планували використати їх для забезпечення комфортного життя на пенсії.

Забутий у машині квиток приніс $2 млн

Ще один переможець із Вашингтона мало не викинув свій шанс на мільйонний виграш разом зі старими обгортками від їжі та парковочними чеками. Чоловік придбав квиток Powerball на розіграш 6 листопада 2021 року, поклав його на приладову панель автомобіля й забув про нього.

Квиток пролежав серед автомобільного безладу приблизно місяць. Згадав про нього чоловік лише тоді, коли вирішив помити машину та прибрати салон. Під купою речей, які він збирався викинути, знайшовся той самий лотерейний квиток.

Перед тим як відправити його до смітника, власник вирішив перевірити номери через спеціальний додаток. І тут на нього чекав справжній шок – квиток виявився виграшним на $2 млн. Чоловік настільки розгубився, що не знав, що робити, і зателефонував батькові. Той порадив не зволікати та одразу їхати до офісу лотереї, поки квиток знову не загубився або випадково не опинився у смітті.

Переможець послухався та поїхав до офісу в Олімпії. Після сплати податків він отримав $1,52 млн. Свої плани щодо виграшу чоловік також не став відкладати на потім: він вирішив інвестувати кошти в нерухомість, яку зможе здавати в оренду.

Знайшов квиток у штанах перед пранням і виграв $1 млн

Джордж Ороноа з Гайленда, штат Індіана, працював провідником потяга та грав у лотерею лише час від часу. У червні 2018 року чоловік вирішив витратити $10 на квитки Powerball, придбавши їх у супермаркеті Meijer. Після розіграшу він хотів перевірити результати, але не зміг знайти квиток і вирішив, що, ймовірно, нічого не виграв.

Через кілька днів чоловік збирався прати одяг і перевіряв кишені штанів, коли натрапив на загублений квиток. Він вирішив перевірити його номери – і з'ясував, що всі п'ять основних чисел збіглися з виграшною комбінацією.

Так Джордж став власником $1 млн. Спочатку родина не повірила його словам про виграш, адже чоловік не був схильний до багатослівності та рідко розповідав про свої справи. Сам він назвав таку удачу надзвичайно захопливою.

Водночас Ороноа вже знав, на що спрямує гроші. Він хотів погасити борги, щоб у майбутньому мати можливість раніше вийти на пенсію. Замість дорогих покупок переможець вирішив використати мільйон для більш спокійного та забезпеченого життя.

Забув про квиток у вантажівці й виграв $2,9 млн

Найбільший виграш серед героїв цих історій отримав Джеррі Рітієні з Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк. Він володів автомайстернею в Массапекуа та регулярно купував лотерейні квитки, навіть маючи власну систему їх зберігання.

Зазвичай чоловік залишав квитки під сонцезахисним козирком автомобіля, щоб не забути перевірити їх після вихідних. Але одного разу він поклав покупку в центральну консоль своєї вантажівки, після чого просто забув про неї. 19 липня 2014 року Рітієні витратив $20 на лотерейні білети.

Згадав про них лише приблизно через місяць, коли почав прибирати в автомобілі. Знайдені квитки чоловік приніс до офісу своєї автомайстерні та перевірив результати на сайті лотереї. Виявилося, що числа повністю збіглися з виграшною комбінацією. Спочатку Джеррі не міг усвідомити, що став мільйонером.

Його виграш становив $2,9 млн. Проте навіть після цієї новини переконати родину було непросто. Син не повірив батькові, оскільки той часто жартував і любив розігрувати близьких. Зрештою чоловік разом із сином поїхав до офісу лотереї, де виграш підтвердили.

Після цього Джеррі вирішив відвідати магазин, у якому придбав квиток, і розповісти продавцеві про свою удачу. Але навіть фотографія з виграшним квитком не одразу переконала працівника, що перед ним справжній переможець. Рітієні планував використати мільйони, щоб допомогти своїм дітям. При цьому він не приховував, що сам не відчуває якогось неймовірного захвату від виграшу, хоча й досі перебуває у шоці.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, 68-річний житель штату Мічиган (США) виграв $500 тисяч у різдвяній лотереї 25 Days of Winning, але спочатку помилково вирішив, що отримав лише $500. Справжню суму допоміг встановити родич, який відсканував квиток у застосунку, а сам переможець звернувся по гроші майже через рік і планує використати їх для створення фінансової подушки безпеки.