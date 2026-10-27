Роками намагалися зірвати джекпот і нарешті виграли $15 млн: на що витратять гроші щасливчики

Подружжя з американського штату Огайо виграло $15 млн у лотерею після багатьох років спільної гри – щасливим виявився скретч-квиток за $50, який жінка спонтанно придбала в магазині. Замість того щоб чекати на виплати протягом 25 років, пара вирішила забрати гроші одразу й після сплати податків отримала майже $5,5 млн, які планує інвестувати та використати, щоб забезпечити майбутнє своїх дітей.

Про це пише Lottery Post. Переможцями стали жителі міста Равенна в американському штаті Огайо. Чоловік і жінка роками разом грали в лотерею, однак найбільший спільний виграш отримали завдяки спонтанній покупці.

Спочатку пара не усвідомлювала, наскільки великою виявилася їхня перемога. Вони принесли квиток додому, де жінка стерла захисний шар, щоб перевірити результати. Побачене викликало в обох справжній шок, вони не могли повірити, що їм вдалося виграти головний приз.

Щоб переконатися, що результат справжній, переможці скористалися мобільним застосунком лотереї та просканували квиток. На екрані з’явилася сума $600 тис., саме тоді пара почала усвідомлювати, що виграла значні гроші.

Однак, це була лише частина історії. Згодом чоловік і жінка з’ясували, що $600 тис. – це сума щорічної виплати, яку можна було отримувати протягом 25 років. Загалом такий варіант передбачав $15 млн, тож новина про розмір джекпоту стала для них ще одним сюрпризом.

Наступного дня пара взяла вихідний на роботі та вирушила до регіонального офісу Лотереї Огайо. Там представники організації перевірили квиток і підтвердили, що він справді приніс головний приз.

Жінка вирішила не розкривати свого імені. Водночас відомо, що для пари цей виграш став найбільшим за всі роки спільної участі в лотереях.

Після підтвердження виграшу перед переможцями постав вибір, отримувати гроші протягом тривалого періоду або забрати їх одноразово. Лотерея Огайо запропонувала два варіанти виплати головного призу:

$15 млн частинами – по $600 тис. щороку протягом 25 років;

$7,5 млн одноразово – із подальшим утриманням обов’язкових податків.

Подружжя обрало другий варіант, такий вибір дозволяє отримати доступ до значної суми одразу, а не чекати на щорічні виплати протягом чверті століття. Проте зазначені $7,5 млн не є сумою, яку переможці фактично отримали на руки. Після обов’язкових податкових утримань їм виплатили $5 493 750.

Таким чином, різниця між сумою одноразової виплати до утримань і коштами, які отримала пара, становить $2 006 250. Однак, це не означає, що всі ці гроші є остаточним податковим зобов’язанням переможців, фактичний податковий розрахунок залежить від застосованих утримань і подальшого декларування доходу.

Після отримання виграшу пара не оголосила про дорогі покупки чи розкішний спосіб життя. Натомість подружжя повідомило, що планує інвестувати кошти та використати їх для забезпечення своїх дітей. Інвестування може допомогти зберегти капітал і потенційно збільшити його в майбутньому, хоча результат залежатиме від обраних інструментів та пов’язаних із ними ризиків.

Окремо пара наголосила на бажанні подбати про фінансове майбутнє дітей. Водночас конкретних планів щодо придбання нерухомості, автомобілів, оплати навчання чи інших витрат переможці не озвучували, тому стверджувати, що вони вже вирішили витратити гроші на певні покупки, немає підстав.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, житель Запоріжжя Сергій витратив 60 грн на лотерейний білет і виграв 150 тис. грн. Про виграш він дізнався того самого вечора, близько 23:30, коли дивився результати в мобільному застосунку. Спершу чоловік не повірив побаченому, адже до того ніколи не вигравав, і кілька разів перевірив результат на сайті.