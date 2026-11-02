Сантехнік виграв $440 тис під час обідньої перерви: що купить чоловік за лотерейні кошти

Сантехнік із Великої Британії та його сусідка отримали по 333 333 фунти стерлінгів ($440 тис. за орієнтовним курсом) у лотереї, а загалом троє мешканців однієї вулиці розділили мільйонний приз. Джон витратить частину грошей на робочий фургон, автомобіль, ремонт і подорожі, але продовжить працювати, тоді як Анджела хоче заощадити більшу частину виграшу та допомогти дітям і онукам.

Про незвичайну історію повідомила People's Postcode Lottery. Для Джона новина стала цілковитою несподіванкою, він навіть не здогадувався, що за кілька хвилин стане власником величезної суми.

У день оголошення результатів 62-річний сантехнік саме зробив перерву в роботі, щоб перекусити перед поверненням до замовлень. Наприкінці вулиці він помітив людей у червоних куртках і знімальну групу. Спочатку чоловік не зрозумів, що відбувається, а коли представники лотереї підійшли до нього, вирішив, що це може бути чийсь жарт.

Однак, замість розіграшу на нього чекала справжня новина – виграш у 333 333 фунти. Джон зізнався, що був настільки приголомшений, що навіть не міг вимовити слова. У якийсь момент він просто тримав у руках золотистий конверт і намагався усвідомити, що сталося.

Для сантехніка гроші виявилися особливо доречними. На початку року в нього зламався робочий фургон, без якого складно повноцінно виконувати замовлення. До того ж періоди нестабільності в роботі створювали додаткові фінансові труднощі. Після отримання виграшу Джон уже почав складати список покупок і планів. Частина грошей піде на практичні речі, які давно потребували оновлення, а решту він хоче використати для здійснення давніх мрій.

Серед найближчих планів – поїздка до Барселони, де чоловік ще ніколи не був, а також повернення до Нової Зеландії, яку називає своїм улюбленим місцем у світі. Крім того, сантехнік мріє відвідати В'єтнам. Є у списку й менш масштабні, але не менш приємні покупки. Джон хоче придбати нову стереосистему, оновити гардероб і навіть придивитися до класичного автомобіля. Останній пункт він називає своєрідним подарунком самому собі.

Попри можливість більше не працювати, Джон не збирається найближчим часом виходити на пенсію. Він пояснює це тим, що любить свою професію і поки не хоче відмовлятися від роботи.

Ще однією переможницею стала 67-річна Анджела Вест, яка живе на тій самій вулиці. Для неї отримані гроші мають особливе значення, адже останні роки були непростими для жінки та її родини. Десять років тому Анджелі діагностували рак молочної залози третьої стадії. Коли вона ще відновлювалася після лікування, у 2020 році від раку підшлункової залози помер її чоловік Дін. Йому було 63 роки.

Після таких подій жінка зізналася, що почала особливо цінувати кожен день. Тому новина про 333 333 фунти стала для неї не просто фінансовою удачею, а можливістю знову будувати плани та більше часу приділяти близьким.

Жінка вже знайшла перший спосіб відсвяткувати несподіваний успіх. Разом зі своїм 70-річним партнером Стівеном Гатчінсоном вона планує зустріти Новий рік у Таїланді. Пара давно хотіла подорожувати разом і побачити далекі країни, поки має для цього сили та здоров'я.

Стівен підтримав рішення про поїздку, наголосивши, що не варто відкладати життя на потім. За його словами, вони хочуть побачити якомога більше цікавих місць і насолодитися спільним відпочинком. Водночас, Анджела не планує витрачати всі гроші на розваги. Вона вже вийшла на пенсію, має двох дітей і п'ятьох онуків, тому значну частину виграшу хоче зберегти та допомогти родині.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, канадець виграв у лотерею понад $32 млн і вже вирішив, що частину грошей витратить на допомогу родині, новий будинок та автомобілі. А ще чоловік здійснить давню мрію – купить Dodge Challenger, але з рештою виграшу поки не поспішає й усе ретельно обдумує.